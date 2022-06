14 i corridori italiani che animeranno l'edizione 109 del Battistella e Trentin, Francia (32) e il Belgio (18). I più rappresentativi sono Filippo Ganna, a Damiano Caruso che punterà forte alla classifica generale dopo il 2° posto dello scorso anno al Giro. Occhio poi anche a Ciccone per quanto riguarda la lotta alla maglia a pois. A meno di casi dell'ultima ora, speriamo di no, sonoche animeranno l'edizione 109 del Tour de France dopo le defezioni di appunto per covid . Un numero un po' basso, ma comunque più alto rispetto alla scorsa stagione quando furono solo 9 gli azzurri a partecipare alla tre-settimane francese ( record negativo per noi ). Anzi, a ben vedere, siamo la terza Nazione per numero di corridori portati in questo Tour de France dopo la(32) e il(18). I più rappresentativi sono, a caccia della maglia gialla nella prima crono di Copenaghen, eche punterà forte alla classifica generale dopo il 2° posto dello scorso anno al Giro. Occhio poi anche aper quanto riguarda la lotta alla maglia a pois.

Tutti gli italiani

Ad

Corridori/Dorsali Squadre Filippo Ganna (24) Ineos Grenadiers Andrea Bagioli (53) Quick Step Mattia Cattaneo (54) Quick Step Damiano Caruso (82) Bahrain Victorious Kristian Sbaragli (107) Alpecin Deceuninck Alberto Dainese (112) DSM Andrea Pasqualon (125) Intermarché Fabio Felline (134) Astana Gianni Moscon (136) Astana Simone Velasco (137) Astana Alberto Bettiol (143) Education EasyPost Giulio Ciccone (172) Trek Segafredo Daniel Oss (186) TotalEnergies Luca Mozzato (216) B/B Hotels

Tour de France Ganna: "Voglio assolutamente la maglia gialla nella mia bacheca" 3 ORE FA

CHI VINCE IL TOUR DE FRANCE 2022? Tadej Pogacar Primoz Roglic Daniel Martínez Aleksandr Vlasov Damiano Caruso Jonas Vingegaard Enric Mas David Gaudu Jack Haig Ben O'Connor Adam Yates Romain Bardet

Filippo Ganna per la maglia gialla

Si parte con la cronometro di Copenaghen e abbiamo un italiano come primo favorito. Ovviamente, è il campione del mondo a crono Filippo Ganna. Il verbanese cercherà subito il successo al debutto, come fece nel 2020 al suo debutto al Giro. Molto più ostica, per lui, la crono finale di Rocamadour, più adatta a corridori come Roglic e Pogacar. Intanto, però, l'obiettivo è prendersi subito questa maglia gialla, poi si metterà a disposizione del trio Thomas-Yates-Martinez, chiunque faccia il capitano in casa Ineos Grenadiers. L'ultimo italiano a conquistare la maglia gialla alla prima tappa del Tour? Guido Bontempi nel lontano 1988, quando vinse il prologo Pornichet-La Baule.

Ganna: "Crono Copenhagen? Parto per essere il migliore ma sarà dura"

Caruso per la classifica, Ciccone per la maglia a pois

Tolto Ganna, i due più rappresentativi saranno Damiano Caruso e Giulio Ciccone. Il primo è il nome da spendere per la classifica generale. L'anno scorso fece 2° al Giro d'Italia, quest'anno 'accompagna' Jack Haig che, in teoria, dovrebbe essere il primo capitano della Bahrain Victorious, ma Caruso ha fatto meglio dell'australiano all'ultimo Delfinato. Mal che vada, anche se dovesse fare il suo ultimo uomo in salita, il ragusano proverà comunque ad ottenere un grande piazzamento. Come nel 2020, quando arrivò 10°, portando però Landa fino al 4° posto. Giulio Ciccone ha capito che la classifica generale di una tre-settimane, forse, è troppo impegnativa ed è tornato al suo grande amore. Attaccare in salita. L'abruzzese cercherà sicuramente la vittoria in una tappa importante e farà classifica... Quella per gli scalatori.

Damiano Caruso fenomeno: rivivi la sua impresa in 3 minuti

Bagioli, Cattaneo e Bettiol in fuga

Fuori Alaphilippe e Cavendish, in casa Quick Step si punterà tutto su Jakobsen. Cattaneo e Bagioli diventano dei battitori liberi anche se, nelle tappe di pianura, daranno il loro contributo nel treno del neerlandese. Nelle altre tappe, invece, andranno all'attacco per cercare un successo di tappa. Cattaneo l'ha anche sfiorato lo scorso anno in un paio di occasioni: fece 2° a Tignes e 4° a Quillan. Idem Bettiol che andrà a caccia di una tappa, anche se proverà comunque ad aiutare Rigoberto Uran in chiave classifica generale.

Quanti italiani al Tour negli ultimi anni?

Edizione Italiani presenti 2021 9 2020 16 2019 15 2018 13 2017 18 2016 13 2015 16 2014 17 2013 18 2012 15 2011 15 2010 17

"Nooo": Bettiol scopre di non aver vinto e Trentin lo prende in giro

Sbaragli, Pasqualon, Dainese, Mozzato per le volate

Abbiamo anche qualche velocista. C'è Alberto Dainese per la DSM, che si alternerà con Degenkolb, c'è Luca Mozzato per la B/B Hotels. In gara anche Sbaragli e Pasqualon ma, per loro, ci sarà più un ruolo da gregario in funzione di, rispettivamente, Philipsen e Kristoff. Poi, in caso di fuga, cercheranno ovviamente di far fruttare il loro spunto veloce. C'è poi il trio dell'Astana Moscon-Felline-Velasco. Trio però tutto da definire, con Moscon chiamato quasi all'ultimo. Anche loro cercheranno il guizzo in una tappa, visto che non c'è un vero uomo di classifica considerando l'assenza di Miguel Ángel López.

Sbuca Dainese a Reggio Emilia! Volata incredibile, rivivila

Tour de France La startlist: duello Pogacar-Roglic, ma anche Ciccone, Caruso e Ganna 3 ORE FA