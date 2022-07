Jumbo Visma. Dopo la caduta di van Aert e la Roglic è stato coinvolto in una caduta insieme a Caleb Ewan, durante l'attraversamento di una rotonda, a causa di una una lussazione alla spalla, la stessa che si era lussato già in autunno. È stato lo stesso corridore sloveno a sistemarsela da solo per provare a ripartire. E ce l'ha fatta... Piove sul bagnato in casa. Dopo la caduta die la foratura di Vingegaard , l'unico che era rimasto davanti, durante i ritmi forsennati del pavé, è finito per terra.è stato coinvolto in una caduta insieme a Caleb Ewan, durante l'attraversamento di una rotonda, a causa di una protezione di paglia colpita da Küng . In quel momento la botta a terra e l'addio ai sogni di gloria per il secondo anno consecutivo . E, con quella caduta, Roglic ha anche rimediato, la stessa che si era lussato già in autunno. È stato lo stesso corridore sloveno a sistemarsela da solo per provare a ripartire. E ce l'ha fatta...

Questo ha sicuramente inficiato nel tentativo di rimontare il gruppo, anche perché dopo quella caduta si era ritrovato da solo con gli altri compagni di squadra che hanno dato invece manforte a Vingegaard che si era staccato precedentemente. Al momento, però, non è in discussione la permanenza dello sloveno anche se è finito a 2'08'' da Pogacar in classifica generale. Dal team Jumbo Visma fanno sapere che sarà regolarmente al via per la Binche-Longwy.

Batosta Roglic: lo sloveno arriva a oltre due minuti da Pogacar

