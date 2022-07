Ciclismo

Tour de France 2022: Cort Nielsen personaggio: fa la volata da solo ed esulta sul gpm

Magnus Cort Nielsen continua a dare spettacolo in queste prime tappe del Tour de France 2022 in terra danese. Sul terzo e ultimo gpm della terza tappa scalda il pubblico di casa con una volata in solitaria condita da esultanza al passaggio in vetta!

00:00:39, un' ora fa