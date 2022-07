Jonas Vingegaard , il Tour de France 2022 si avvia verso la sua conclusione. E prima della cronometro di sabato utile a definire Castelnau Magnoac-Cahors. Si tratta di un omaggio al grande rugby francese e ad alcuni protagonisti della palla ovale transalpina di ieri e di oggi, a cui sono legati le sedi di partenza, del traguardo volante e dell'arrivo. Dopo il meraviglioso assolo di sulle rampe di Hautacam , il Tour de France 2022 si avvia verso la sua conclusione. E prima della cronometro di sabato utile a definire la classifica generale e del tradizionale ultimo ballo sugli Champs-Élysées, la corsa affronta la. Si tratta di una frazione di trasferimento in cui la carovana risalirà verso Nord la regione dell'Occitania, lasciandosi alle spalle i Pirenei e puntando verso il centro del Paese. Cos'ha di speciale il capitolo 19 di questa Grande Boucle? Èe ad alcuni protagonisti della palla ovale transalpina di ieri e di oggi, a cui sono legati le sedi di partenza, del traguardo volante e dell'arrivo.

Castelnau-Magnoac conta appena 800 anime ed è la città più piccola ad ospitare il Tour de France in questa 109esima edizione. Eppure agli appassionati di rugby dice qualcosa, visto che è qui che è cresciuto Antoine Dupont, attuale mediano di mischia (numero 9) e capitano della nazionale francese. Il classe '96 è stato nominato Player of the year per il 2021. Gioca con Tolosa con cui ha vinto due campionati francesi e una Champions Cup. Con la nazionale francese vanta 40 cap e ha vinto il Sei Nazioni 2022 realizzando il grande slam. Tra l'altro è stato eletto miglior giocatore del torneo, come già accaduto nel 2020.

Antoine Dupont al Sei Nazioni 2022 Credit Foto Imago

Se le energie nel serbatoio ci sono ancora, anche nella tappa 19 vedremo Wout van Aert attaccare nella fase iniziale di corsa. Il motivo? Dopo appena 38 chilometri ci sarà il traguardo volante, posizionato nell'abitato di Auch. Ed è qui che è nato Jacques Fouroux nel 1947. È stato mediano di mischia e poi allenatore della Nazionale francese. Per la sua altezza (1.63) e per la sua forte leadership è stato soprannominato Napoleone Bonaparte o le petit caporal. Ha vinto due volte l’allora Cinque Nazioni, nel 1976 e nel 1977 quando la Francia realizzò anche il grande slam. In tutto conta 27 cap, 23 dei quali da capitano. Da allenatore ha vinto cinque volte il Sei Nazioni ed ha portato la Francia alla prima finale mondiale, persa poi con gli All Blacks, nel 1987. Jacques Fouroux allenò anche in Italia, a l’Aquila. È morto a 58 anni nel 2005.

Il terzo e ultimo capitolo di questa pedalata nel mondo del rugby riguarda la sede d'arrivo, Cahors. Qui è nato Fabien Galthié. Oggi è il selezionatore della nazionale francese che nel 2022 ha vinto il Grande Slam del Sei Nazioni ed è salita per la prima volta nella storia al numero 1 del ranking mondiale. Da giocatore ha vinto un Campionato francese, mentre con la maglia della Nazionale francese ha partecipato a quattro Coppe del Mondo, ha realizzato il grande slam nel 2002, ricevendo il premio dell’international board come miglior giocatore dell’anno. È stato capitano della Nazionale collezionando 64 presenze. Da allenatore ha vinto il campionato francese nel 2007, dopo aver perso le finali di campionato e Champions nel 2004. È poi stato un commentatore televisivo per France 2 ed è entrato come consulente nello staff dell’Argentina nel 2008. Nel 2019 è stato vice-capoallenatore della Francia sotto Jacques Brunel e nell’anno successivo è stato nominato capo allenatore.

Il rugby, in Francia, è lo sport del Sud e quindi di tutta la zona dei Pirenei. Ogni villaggio ha una squadra. È anche lo sport del popolo, che dà del tu alla gente, che strizza l'occhio a chiunque. E per questo si può assimilare al ciclismo. Christian Prudhomme, direttore del Tour de France, ha confermato che il passaggio per questi luoghi ha un motivo preciso. "La scelta di Castelnau-Magnoac è tutt'altro che casuale. È legata ad Antoine Dupont, ovviamente. Stavamo cercando una tappa per tornare a Parigi dopo la nostra visita ai Pirenei. Il dipartimento degli Hautes-Pyrénées è l'unico in Francia in cui ci fermiamo sistematicamente per scoprire i passi mitici come il Tourmalet, l'Aspin o la Peyresourde. E poi, guarda caso, proprio alla fine degli Hautes-Pyrénées si trova il piccolo villaggio di Castelnau-Magnoac. Quando ne abbiamo parlato con Michel Pélieu, il presidente del Consiglio dipartimentale del 65, è stato facile. C'era il desiderio di andare a bere qualcosa al caffè Dupont...Per me, Castelnau-Magnoac e Lacapelle-Marival sono importanti quanto Copenaghen e Parigi. E non si tratta solo di frase fatta. Il Tour de France è un evento che unisce le persone". Non va dimenticato, inoltre, che nel 2023 la Francia ospiterà i Mondiali di rugby e che un evento dalla visibilità globale come il Tour celebri queste zone ha un alto valore simbolico.

