Damiano Caruso e per il suo compagno di squadra Jack Haig. I due capitani della Bahrain Victorious sono rimasti coinvolti in non è lui che deve vincere il Tour. La corsa è ancora lunga e aver perso 30'' non ferma le possibilità che potrebbero presentarsi nei prossimi giorni. Brutta giornata pere per il suo compagno di squadra. I due capitani della Bahrain Victorious sono rimasti coinvolti in una maxi caduta a -11 km dal traguardo, dovendo così inseguire per perdere meno terreno possibile rispetto agli altri big. Risultato però non raggiunto, con i due che sono arrivati al traguardo con 39'' di ritardo rispetto al gruppo regolato da Groenewegen . Non ne fa un dramma il ragusano. Ok, la partenza di questo Tour non gli ha sorriso (si trova già a +1'27'' da Pogacar ) ma, tutto sommato, ricorda Caruso,. La corsa è ancora lunga e aver perso 30'' non ferma le possibilità che potrebbero presentarsi nei prossimi giorni.

Ad

CHI VINCE IL TOUR DE FRANCE 2022? Tadej Pogacar Primoz Roglic Daniel Martínez Aleksandr Vlasov Damiano Caruso Jonas Vingegaard Enric Mas David Gaudu Jack Haig Ben O'Connor Adam Yates Romain Bardet

Tour de France Groenewegen torna dall'Inferno, Ewan cercasi: promossi e bocciati 6 ORE FA

Oggi abbiamo pagato noi...

Sembrava una situazione abbastanza tranquilla, ma c’è stata una strettoia sul pavé. Praticamente c’è stato un groviglio di corridori, si è bloccata la strada, classico buco e a noi è toccato inseguire e cercare di limitare i danni. Sono cose che succedono, tutti vogliamo stare davanti, ma non ci può essere spazio per tutti e oggi abbiamo pagato noi

Il Tour è ancora lungo e poi non lo devo vincere io

Sicuramente per me non è una partenza positiva, perché ho perso un po’ troppo a cronometro e ho perso oggi. Ma il Tour è ancora lungo. Chiaramente non sono io quello che deve andare a vincere il Tour de France, sappiamo tutti quali sono le mie ambizioni, quindi 30'' secondi in più o in meno non mi cambiano assolutamente nulla

Bentornato Dylan! Le dolci lacrime di Groenewegen che non vinceva dal 2019

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

La UAE sfila davanti a tutti: è festa per il trionfo di Pogacar

Tour de France Groenewegen vince la volata! Ancora 2° van Aert, Dainese è 7° 9 ORE FA