Wout van Aert si è sbloccato in questo Tour con la grandissima Arenberg non è banale, anzi potrebbe essere quella che deciderà il Tour più dell'Alpe d'Huez e più dell'Hautacam. E, in casa Jumbo Visma, non si fa solo corsa con van Aert, visto che in Vingegaard e Roglic che devono combattere la propria battaglia con Pogacar. A questo punto sorge un dilemma: dopo la vittoria di Calais, van Aert verrà tenuto per fare l'uomo squadra o gli si lascerà comunque semaforo verde per cercare la vittoria personale? Finalmentesi è sbloccato in questo Tour con la grandissima vittoria di Calais . Dopo tre secondi posti consecutivi, il belga ha piazzato il colpaccio sorprendendo tutti, Pogacar compreso , con quell'attacco micidiale sulla Côte du Cap Blanc-Nez. E ora? Beh Wout van Aert è il favorito numero 1 per vincere anche la tappa di Arenberg e per vincere quella dopo di Longwy. Fino a La Planche des Belles Filles, resta lo spauracchio di tutto il gruppo. Ma la frazione dinon è banale, anzi potrebbe essere quella che deciderà il Tour più dell'Alpe d'Huez e più dell'Hautacam. E, in casa, non si fa solo corsa con van Aert, visto che in classifica ci sono ancheche devono combattere la propria battaglia con Pogacar. A questo punto sorge un dilemma: dopo la vittoria di Calais, van Aert verrà tenuto per fare l'uomo squadra o gli si lascerà comunque semaforo verde per cercare la vittoria personale?

Perché farà corsa da solo

Non c'è solo van Aert nella Jumbo Visma. Bisogna aiutare Roglic e Vingegaard? Benissimo, nel team neerlandese ci sono altri esperti di pavé come Benoot, Van Hooydonck e Laporte che potranno fungere benissimo da gregari per i propri capitani sulle pietre. Van Aert avrebbe così carta bianca per cercare il colpaccio e provare ad instaurare un duello, che sarebbe epico, con van der Poel. Ci sono tanti discorsi, infatti, da fare. Questa viene considerata comunque una tappa di 'pianura' e ci saranno a disposizione tanti punti per la maglia verde, il grande obiettivo di van Aert in questa stagione. Non solo, la classifica è ancora cortissima e il belga deve fare di tutto per conservare anche la maglia gialla. Lampaert gliela può sfilare, così come Pogacar, così come van der Poel. Sarebbe un rischio rimanere con Roglic e Vingegaard, con la possibilità di perdere entrambe le maglie.

Perché resterà a contatto con Roglic e Vingegaard

Prima dei tratti di pavé ci sarà il traguardo volante di Mérignies dove van Aert cercherà di prendere più punti possibile e metterebbe un altro mattoncino sulla sua corsa alla maglia verde. Poi potrebbe essere chiamato a sostenere i propri capitani, entrambi non avvezzi alla guida sul pavé. Al GP Denain era andato benino Roglic, malino invece Vingegaard anche se in questi giorni ha dimostrato di avere la gamba buona. Detto questo, Pogacar è sembrato di un'altra categoria anche sul pavé e, quindi, per l'altro sloveno e per il danese sarebbe davvero utile avere una mano da uno come van Aert che i settori di pavé se li mangia a colazione. Tanto ci saranno altre occasioni per il belga per provare a vincere delle tappe.

E Ganna? Cosa faranno le altre squadre?

Jungels va per sé o cerca di aiutare O'Connor? Politt va a caccia della vittoria o si ferma per aiutare Vlasov? E Walscheid? Sarà costretto a stare con Guillaume Martin? Stesso discorso per Küng con Gaudu? Insomma, il “il dilemma di van Aert” appartiene in realtà a tanti corridori in gruppo. Anzi, molti sono stati convocati al Tour proprio per essere decisivi in questo appuntamento con la tappa del pavé, per salvaguardare i propri capitani. A meno di fattori eccezionali, tutte le squadre punteranno ad ottenere il miglior piazzamento utile per il proprio capitano piuttosto che cercare la vittoria in questa singola tappa. Discorso che farà sicuramente la Ineos Grenadiers. La squadra di Dylan van Baarle che, inoltre, Filippo Ganna che da sempre ha messo la Roubaix nel mirino. Sia il neerlandese che il verbanese, però, oggi non avranno altre velleità che guidare i propri capitani. Geraint Thomas, Adam Yates e Daniel Martínez. L'unico obiettivo per van Baarle e Ganna è quello di portare questi tre a perdere il meno possibile in questa tappa super ostica, forse la più dura di tutto il Tour. va per sé o cerca di aiutare O'Connor?va a caccia della vittoria o si ferma per aiutare Vlasov? E? Sarà costretto a stare con Guillaume Martin? Stesso discorso percon Gaudu? Insomma, il “” appartiene in realtà a tanti corridori in gruppo. Anzi, molti sono stati convocati al Tour proprio per essere decisivi in questo appuntamento con la tappa del pavé, per salvaguardare i propri capitani. A meno di fattori eccezionali, tutte le squadre punteranno ad ottenere il miglior piazzamento utile per il proprio capitano piuttosto che cercare la vittoria in questa singola tappa. Discorso che farà sicuramente la. La squadra diche, inoltre, ha vinto la Parigi-Roubaix di quest'anno . Stesso discorso ancheche da sempre ha messo la Roubaix nel mirino. Sia il neerlandese che il verbanese, però, oggi non avranno altre velleità che guidare i propri capitani. Geraint, Adame Daniel. L'unico obiettivo per van Baarle e Ganna è quello di portare questi tre a perdere il meno possibile in questa tappa super ostica, forse la più dura di tutto il Tour.

