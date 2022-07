Pogacar sta dominando in lungo e in largo: ha già conquistato la maglia gialla e vinto due tappe, compresa van Aert e van der Poel che, in realtà, ancora non abbiamo visto a causa Ciccone ma, Archiviato anche il primo arrivo in salita, il Tour sembra già finito. Sì perchésta dominando in lungo e in largo: ha già conquistato la maglia gialla e vinto due tappe, compresa quella di La Planche des Belles Filles . E ora? In attesa di altre salite importanti, ecco una tappa perfetta per i cacciatori di fughe. Potrebbe esserci un nuovo duello trache, in realtà, ancora non abbiamo visto a causa delle condizioni del neerlandese . Noi, invece, incrociamo le dita per vedere lì un italiano là davanti e cercare qualcosa di importante. Nell'ultima tappa ci ha provatoma, purtroppo, senza fortuna

Premium Ciclismo Tour de France | 8a tappa 12:55-18:15

Ad

Tour de France Pogacar non lascia neanche le briciole: promossi e bocciati 14 ORE FA

Dove seguire l'8a tappa del Tour in Diretta tv e live streaming

L'8a tappa del Tour de France 2022 sarà trasmessa in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

IL TOUR È GIÀ FINITO? Sì, nessuno può sfidare Pogacar No, Vingegaard è ancora un rivale credibile

Il percorso

Altra tappa dura e con un finale in salita, anche se solo di 3a categoria. Dopo 38 km si comincia a salire, ma ci sarà ancora spazio per le ruote veloci per tentare l'assalto al traguardo volante di Montrond. Dopo 75 km, invece, c'è la prima vera asperità di giornata, ma è 'solo' la Côte du Maréchet (2 km al 5,7%). Sicuramente più dura la Côte des Rousses dopo 100 km (6,7 km al 5%), seguita dal Col de Pétra Félix (2,4 km all'1,5%). Da quel momento sarà discesa, col passaggio in Svizzera. Si arriverà a Losanna con un GPM di 3a categoria (4,8 km al 4,6%). Non particolarmente duro in realtà ma, se ci fosse l'occasione di guadagnare secondi tra la volata e gli abbuoni, qualcuno partirà. La tappa si sposa perfettamente, però, per un'azione massiccia in fuga.

Tappa 8 Tour de France 2022 Credit Foto Eurosport

Tutte le salite

-Al km 75,6 Côte du Maréchet (4a categoria): 2 km al 5,7%;

-Al km 101,3 Côte des Rousses (3a categoria): 6,7 km al 5%;

-Al km 136,9 Col de Pétra Félix (4a categoria): 2,4 km all'1,5%;

-Al km 186,3 Côte du Stade olympique (3a categoria): 4,8 km al 4,6%, con picco al 12%;

Pogacar cannibale! Vingegaard ci prova, ma non basta: rivivi l'arrivo

I favoriti

Per vincere questa tappa bisognerà azzeccare la fuga giusta. Noi vogliamo sperare nei colori italiani e, per questa frazione, facciamo soprattutto i nomi di Bagioli e Bettiol. Entrambi possono smarcarsi dal compito di gregari: Cattaneo ha perso molte posizioni in classifica e, anzi, potrebbe cercare la fuga anche lui, mentre Bettiol può anche lasciare Rigoberto Uran a qualcun altro in squadra. Il finale si sposa ad entrambi e tutti e due vogliono finalmente conquistare la loro prima tappa al Tour.

Occhio però ad altri attaccanti. Una tappa del genere sembra fatta su misura per Cosnefroy, ma che dire di Mohoric che, nell'edizione precedenze, ne ha vinte due di tappe così? E, col finale in salita, perché non considerare corridori come Bauke Mollema o Ruben Guerreiro?

Matthews non ci voglia provare dopo van Aert e per van der Poel se avessero abbastanza benzina nelle gambe. Sarà un finale, comunque esplosivo: parliamo di un salita di 3a categoria al 4,6%. Serve avere uno spunto veloce e chissà chenon ci voglia provare dopo il 2° posto di Longwy . Sarebbe una tappa anche pere perse avessero abbastanza benzina nelle gambe.

Mollema, Mohoric, Bagioli, Cosnefroy *****

Matthews, Bettiol, Cort Nielsen, Ruben Guerreiro ****

van Aert, van der Poel, Wellens, Woods, Bonnamour, Petit ***

Teuns, Vuillermoz, Ion Izagirre, Kron, Gilbert, Schachmann, Laporte, Lafay, Storer **

Latour, Cattaneo, Barguil, Fuglsang, Lutsenko, Madouas, Powless, Politt, Nelson Oliveira *

Van Aert da impazzire! Trionfo in solitaria a Calais, ecco l'arrivo

Info utili

-Orario di partenza: 13.20;

-Orario d'arrivo: tra le 17.28 e le 17.53;

-Lunghezza: 186,3 km;

-Dislivello: 2547 metri;

-GPM: 4;

Ahi! Il momento in cui Roglic si sistema la spalla dopo la caduta

Tour de France Tour de France 2022: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 02/07/2022 A 12:53