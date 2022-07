Dunkerque-Calais che sarà molto impegnativa. Tappa che, sulla carta, potrebbe concludersi in volata, ma occhio alle fatiche dei 6 GPM presenti sul percorso... Senza dimenticare il vento. Van Aert vuole cancellare la voce 0 alla casella delle vittorie, van der Poel che vuole cominciare davvero il suo Tour, con Dopo il week end in Danimarca , comincia un altro Tour de France. La settimana che vedrà il primo arrivo in salita (quello di La Planche des Belles Filles) e la frazione col pavé della Roubaix, comincia con lache sarà molto impegnativa. Tappa che, sulla carta, potrebbe concludersi in volata, ma occhio alle fatiche dei 6 GPM presenti sul percorso... Senza dimenticare il vento.vuole cancellare la voce 0 alla casella delle vittorie, dopo 3 secondi posti consecutivi . Poi c'èche vuole cominciare davvero il suo Tour, con VDP a caccia della maglia gialla

Premium Ciclismo Tour de France | 4a tappa 13:00-18:00

Ad

Tour de France Van der Poel: "Attaccherò, posso ancora prendere la maglia gialla" UN' ORA FA

Dove seguire la 4a tappa in diretta tv e live streaming

La quarta tappa del Tour de France 2022 sarà trasmessa in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

CHI VINCE IL TOUR DE FRANCE 2022? Tadej Pogacar Primoz Roglic Daniel Martínez Aleksandr Vlasov Damiano Caruso Jonas Vingegaard Enric Mas David Gaudu Jack Haig Ben O'Connor Adam Yates Romain Bardet

Il percorso

Prima tappa sul territorio francese dopo il week end passato in Danimarca. Ben 6 i GPM da Dunkerque a Calais, ma sono tutti di 4a categoria. La Côte de Cassel (1,7 km al 4,2%), Côte de Remilly-Wirquin (1,1 km al 6,8%), Côte de Nielles-lès-Bléquin (1,1 km al 7,7%), Côte de Harlettes (1,3 km al 6%), Côte du Ventus (1,1 km al 4,8%). L'ultimo GPM è quello della Côte de Cap Blanc-Nez (0,9 km al 7,5%), posto a 10,8 km dall'arrivo. Detto questo, se le squadre dei velocisti dovessero riuscire a tenere compatta la corsa, sarà volata a Calais. Occhio però al vento che costeggia il mare nella seconda parte della tappa.

Le salite

-Al km 30,7 Côte de Cassel (4a categoria): 1,7 km al 4,2%;

-Al km 71,8 Côte de Remilly-Wirquin (4a categoria): 1,1 km al 6,8%;

-Al km 97,2 Côte de Nielles-lès-Bléquin (4a categoria): 1,1 km al 7,7%;

-Al km 102,7 Côte de Harlettes (4a categoria): 1,3 km al 6%;

-Al km 123,6 Côte du Ventus (4a categoria): 1,1 km al 4,8%;

-Al km 160,7 Côte de Cap Blanc-Nez (4a categoria): 0,9 km al 7,5%;

Van Aert stacca van der Poel senza aspettare il pavé: rivivi l'attacco

I favoriti

Dopo tre secondi posti consecutivi, van Aert vuole colpire il bersaglio questa volta. Non sarà facile vista la concorrenza agguerrita, ma il percorso sembra favorire più i corridori da Classiche che i velocisti puri. Ecco perché tra van Aert, Jakobsen, Philipsen, Caleb Ewan o Groenewegen, puntiamo più sul corridore della Jumbo Visma. E poi c'è van der Poel se seguiamo lo stesso ragionamento. Possibile attacco di VDP? Può essere anche se il neerlandese potrebbe puntare più alla tappa del pavé del giorno dopo, lasciando la volata a Philipsen.

Occhio però alle azioni da lontano. Questa frazione potrebbe anche essere risolta con un attacco a 10 km dal traguardo, ovvero dall'ultima Côte di giornata. Un vero muro più che un GPM, che potrebbe essere però il trampolino di lancio per corridori come Cort Nielsen, Mohoric, Pidcock e altri.

Lato Italia, puntiamo sempre su Luca Mozzato e Alberto Dainese, ma potrebbe entrare in gioco anche Andrea Pasqualon nel caso Kristoff non avesse le gambe per arrivare allo sprint di gruppo.

van Aert *****

Jakobsen, Philipsen, Mads Pedersen ****

Caleb Ewan, Groenewegen, van der Poel, Sagan ***

Dainese, Kristoff, Matthews, van Poppel, Degenkolb, Cort Nielsen **

Walscheid, Laporte, Pidcock, Paret-Peintre, Mohoric, Hofstetter, Pasqualon, Mozzato, Turgis *

Fabio Jakobsen vince la seconda tappa: rivivi l'arrivo in volata

Info utili

-Orario di partenza: 13.15;

-Orario d'arrivo: tra le 17.14 e le 17.35;

-Lunghezza: 171,5 km;

-Dislivello: 1784 metri;

-GPM: 6;

Innamorati di van der Poel tra scatti, azioni folli e impennate

Tour de France Tour de France 2022: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 02/07/2022 A 12:53