sull'impatto delle cronometro in una corsa tappe, crono che 'falsificano' il risultato finale (per qualcuno). Ma che dire delle frazioni con pavé o sterrato? Non siamo nati ieri e la tappa col pavé non è una primissima volta al Tour. C'era stata nel 2018, nel 2014, quella che vide la super azione di VincenzoNibali a Egan Bernal. Il tutto rende la corsa più spettacolare e, soprattutto, mostra il valore dei corridori più completi. Bernal l'anno scorso al Giro e Tadej Pogacar quest'anno non falsificano il risultato finale? È proprio necessario inserire una tappa col pavé al Tour de France (o sterrato al Giro)? La vera lotta non si deve vedere in salita? Partiamo dal presupposto che questo non è un articolo di protesta, ma un tentativo di riflessione sul significato dei Grandi Giri. In tantissimi, ogni anno, discutonoin una corsa tappe, crono che 'falsificano' il risultato finale (per qualcuno). Ma che dire delle frazioni con? Non siamo nati ieri e la tappa col pavé non è una primissima volta al Tour. C'era stata nel 2018, nel 2014, quella che vide la super azione di distanziare Contador e Froome , e ancora negli anni precedenti. L'anno scorso al Giro abbiamo assistito a ben due tappe con lo sterrato , dominate da. Il tutto rende la corsa più spettacolare e, soprattutto, mostra il valore dei corridori più completi. Bernal l'anno scorso al Giro equest'anno al Tour con la tappa di Arenberg . Il tutto, però, prima di incontrare le montagne. Il tutto prima di lanciare una vera sfida per la classifica generale. Bernal e Pogacar sono fortissimi, per carità, ma queste tappe? È proprio necessario inserire una tappa col pavé al Tour de France (o sterrato al Giro)? La vera lotta non si deve vedere in salita?

1a settimana del Tour piena di insidie, ma a quale prezzo?

Giro delle Fiandre e la Parigi-Roubaix. Come detto, non è la prima volta che il Tour 'ospitava' la tappa col pavé e l'intento degli organizzatori era proprio quello di rendere pepata la prima settimana di corsa invece delle noiose, secondo qualcuno, prime settimane piene di volate come successo negli anni. Il n° 1 di ASO ha fatto questo, inserendo la tappa del pavé di Arenberg alla 6a tappa. Ci aveva provato anche con la seconda frazione, Grande Belt”. Discorso giustissimo di Prudhomme e soci che anche l'anno scorso resero la prima settimana del Tour epica, con tante tappe che ricordavano in realtà il percorso delle Classiche. Ma 11 settori di pavé? Col rischio di cadute, forature e altri incidenti che avrebbero potuto compromettere il Tour di molti? Parliamo di pavé e viene subito alla mente le due Classiche più importanti del mondo del ciclismo. Ile la. Come detto, non è la prima volta che il Tour 'ospitava' la tappa col pavé e l'intento degli organizzatori era proprio quello di rendere pepata la prima settimana di corsa invece delle noiose, secondo qualcuno, prime settimane piene di volate come successo negli anni. Il n° 1 di ASO ha fatto questo, inserendo la tappa del pavé di Arenberg alla 6a tappa. Ci aveva provato anche con la seconda frazione, quella di Nyborg , sperando in ventagli pesantissimi sul ponte del “”. Discorso giustissimo di Prudhomme e soci che anche l'anno scorso resero la prima settimana del Tour epica, con tante tappe che ricordavano in realtà il percorso delle Classiche.? Col rischio di cadute, forature e altri incidenti che avrebbero potuto compromettere il Tour di molti?

Küng tocca le protezioni e Ewan manda giù Roglic: il suo Tour è finito

Jack Haig (capitano della Bahrain Victorious), Ben O'Connor (capitano dell'AG2R Citroën, 4° l'anno scorso) e Primoz Roglic, il vero rivale di Pogacar, che ha rimediato anche Sono usciti di scena(capitano della Bahrain Victorious),(capitano dell'AG2R Citroën, 4° l'anno scorso) e, il vero rivale di Pogacar, che ha rimediato anche una lussazione alla spalla

Ahi! Il momento in cui Roglic si sistema la spalla dopo la caduta

Meno male che Vingegaard è rientrato, altrimenti il Tour si sarebbe chiuso già questo mercoledì alla 6a tappa. Non vogliamo che le tappe siano facili, e un Tour si può perdere anche per una banale caduta o in una tappa di pianura, ma c'è il serio rischio di chiudere una grande corsa a tappe già alla prima settimana. Perdendo, in realtà, il gusto di quel Giro o di quel Tour. Perché seguire un Tour in cui Pogacar ha già vinto? Perché, l'anno scorso, avremmo dovuto seguire un Giro già vinto da Bernal dopo la prima settimana?

L'episodio di Nibali nel 2014

Come italiani abbiamo goduto nel 2014 con l'affermazione di Nibali, non facciamo gli ipocriti. Nella tappa del pavé, con quasi tutti i settori che abbiamo incontrato proprio nell'ultima frazione di Arenberg, il siciliano fece un numero assurdo. Froome, invece, cadde e si ritirò. Contador per paura di non cadere andò a passo d'uomo, giungendo al traguardo con 2'35'' di ritardo dallo Squalo. Colpa di Froome e Contador se non sanno andare sul pavé, ci mancherebbe, ma che senso ha chiudere un Grande Giro alla quinta tappa come accadde nel 2014? Parliamo di spettacolo e spunti tecnici, non di tifo perché noi abbiamo goduto. Il problema è che la sfida, poi, fu quella tra Nibali e Jean-Christophe Peraud, sfida cioè mai esistita. Poi Froome e Contador andarono alla Vuelta quello stesso anno e accesero un duello che ancora oggi godremmo a rivederlo. Un duello vero. La Parigi-Roubaix e il Giro delle Fiandre sono spettacolari, sono fantastiche. Al minimo imprevisto puoi buttare alle ortiche il lavoro di mesi. Ma sono gare one shot, lo sai che al primo errore puoi saltare. Sono corse con dinamiche diverse da un Grande Giro. È proprio necessario piazzare una tappa di pavé (o di sterrato) in un Grande Giro? Diteci la vostra all'hasthag #EurosportCiclismo.

Pogacar incanta, Roglic ko, vince Clarke: gli highlights

