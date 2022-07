Ciclismo

Tour de France 2022 - Ecco l'attacco di van Aert: ci sono Fuglsang e Simmons, parte la fuga

TOUR DE FRANCE - Dopo diversi attacchi, ecco che van Aert riesce a trovare finalmente lo spazio per andare in fuga. Con lui ci sono anche Fuglsang e Quinn Simmons che vanno via a 145 km dal traguardo.

00:00:31, 38 minuti fa