Ciclismo

Tour de France 2022 - Fa veramente troppo caldo: Tom Pidcock si fa il bagno nella fontana

TOUR DE FRANCE - No, non è Anita Ekberg nella fontana di Trevi. È Tom Pidcock, il vincitore della tappa dell'Alpe d'Huez, che non ha proprio resistito al caldo di Carcassonne. E, a questo punto, ha fatto un bel bagno nella fontana. Che caldo ragazzi...

00:00:23, 22 minuti fa