Filippo Ganna ha avuto una giornata di carta bianca e si è infilato nella fuga per tentare il Geraint Thomas e Adam Yates che cercheranno un posto sul podio. Per Ganna, quindi, il prossimo tentativo serio sarà quello della cronometro di Rocamadour. Ma il tentativo di record dell'ora? Non adesso... Ganna avrebbe dovuto fare il tentativo di record a fine agosto, Mondiale di Wollongong in Australia, dove Ganna cercherà di conquistare il terzo titolo iridato consecutivo a cronometro. ha avuto una giornata di carta bianca e si è infilato nella fuga per tentare il colpaccio a Saint Étienne . Non c'è andato tanto lontano, con un 6° posto al traguardo ma, teoricamente, ora tornerà a fare lo scudiero diche cercheranno un posto sul podio. Per Ganna, quindi, il prossimo tentativo serio sarà quello della cronometro di. Ma il tentativo di record dell'ora? Non adesso... Ganna avrebbe dovuto fare il tentativo di record a fine agosto, il 23 o il 24 a Grenchen , in Svizzera, ma il corridore della Ineos Grenadiers ha cambiato idea. Dopo il Tour c'è da prendere un po' di riposo perché poi si penserà alin Australia, dove Ganna cercherà di conquistare il terzo titolo iridato consecutivo a cronometro.

Penso a Tour e Mondiale

Ho voluto pensare solo e soltanto al Tour de France senza avere altri pensieri per la testa. Finito il Tour, si deciderà più o meno il periodo, che dovrebbe essere secondo me dopo il Mondiale. [Ganna alla Gazzetta dello Sport]

Può anche slittare all'anno prossimo

Non è una mia priorità, come ho sempre detto. In tanti mi avevano chiesto di provare a farlo… Ma non veniva da me. In ogni caso, si aspetterà ancora un po’. Nel caso slitterà all'anno prossimo

Ganna: "C'erano 37 gradi di media. Pedersen il più forte nel finale"

