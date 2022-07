La tappa del pavé ha lasciato strascichi, come ci immaginavamo, ma non solo a livello di classifica generale . Sono state tante le cadute, che hanno colpito tutti in maniera trasversale. Da quelli poco avvezzi alle corse con le pietre, agli specialisti che, in realtà, volevano vincere la tappa di Arenberg, che ha visto poi il trionfo di Simon Clarke . Abbiamo dovuto registrare, a frazione in corso, i ritiri di(Alpecin Deceuninck), che si stava giocando un piazzamento importante, e, il capitano della Bahrain Victorious. Questa mattina abbiamo dovuto registrare anche il ritiro diche nel finale di tappa era lì con i migliori a giocarsi qualcosa, vista l'assenza di Sagan. Invece, il corridore italiano è caduto nel terzultimo settore di pavé, andandosi poi a scontrare con un tifoso e un fotografo appostati a bordo strada. Ha rimediatoe questa mattina non è potuto ripartire per la Binche-Longwy , la frazione più lunga di questa edizione.