Steven Kruijswijk. Non una gran notizia per Vingegaard e per la Jumbo Visma visto che, nello stesso giorno, aveva abbandonato la frattura della clavicola, la dislocazione della spalla e una frattura alla scapola. Kruijswijk è stato operato per ridurre la frattura della clavicola al rientro nei Paesi Bassi e ha appreso, dopo gli ultimi accertamenti, che non necessiterà di un ulteriore intervento chirurgico per l'infortunio alla spalla. Detto questo, il corridore neerlandese non “aspetterà” la Vuelta per rientrare come il suo compagno Roglic, con Kruijswijk che deve già considerare conclusa questa stagione. Prima del giorno di riposo si è dovuto ritirare anche. Non una gran notizia pere per la Jumbo Visma visto che, nello stesso giorno, aveva abbandonato anche Roglic per i continui problemi alla schiena . Kruijswijk aveva rimediato una pesante caduta nella frazione di Carcassonne , venendo immediatamente trasportato via in ambulanza. Il corridore della Jumbo Visma ha rimediato, la dislocazione della spalla e una frattura alla scapola. Kruijswijk è stato operato per ridurre la frattura della clavicola al rientro nei Paesi Bassi e ha appreso, dopo gli ultimi accertamenti, che non necessiterà di un ulteriore intervento chirurgico per l'infortunio alla spalla. Detto questo, il corridore neerlandese non “aspetterà” la Vuelta per rientrare come il suo compagno Roglic, con Kruijswijk che deve già considerare conclusa questa stagione.

Le parole di Kruijswijk

Questa stagione ormai è fuori dai miei piani. Quindi non tornerò in corsa prima del 2023. Stavo bene, questa settimana al Tour sarebbe stata molto importante e mi ero reso conto sulle Alpi di essere al livello cui volevo a cui aspiravo. Andava tutto bene e in quei momenti non pensi che tu possa cadere e farti male, ma può sempre succedere. [Steven Kruijswijk a NOS]

Niente da fare quindi per Kruijswijk che, per come stava pedalando, poteva anche ambire ad un posto nella top 10 del Tour de France. Lo rivedremo di nuovo all'opera nel 2023.

