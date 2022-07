Jakob Fuglsang. Il corridore danese era comunque riuscito a giungere al traguardo, Altro ritiro al Tour de France. Nella stessa caduta che è costata l'abbandono a Steven Kruijswijk , era finito per terra anche. Il corridore danese era comunque riuscito a giungere al traguardo, a 20'16'' dal vincitore Philipsen , ma è stato subito trasportato in ospedale per accertamenti dopo la brutta botta sull'asfalto. Dagli esami effettuati in serata, è emersa una frattura alla costola per il corridore danese.

Nonostante Fuglsang volesse provare a ripartire martedì, dopo il giorno di riposo, la Israel PremierTech ha deciso di far ritirare il proprio corridore dopo un confronto con lo staff medico della squadra.

Le parole di Fuglsang

Certo, sono deluso. Ho già provato a correre con una costola fratturata e a combattere fino alla fine. Ma, in questo caso, so di non poter puntare a grandi risultati cercando di resistere, quindi è meglio staccare la spina, tornare a casa e recuperare. So che sarebbe molto doloroso continuare, quindi questa è la mia unica opzione possibile. Spero che la squadra possa continuare a lavorare bene. Ci sono ancora alcune tappe difficili da affrontare, ma so che continueranno a lottare fino alla fine e auguro loro di ottenere un'altra vittoria di tappa

Simon Clarke in questa edizione, Niente da fare quindi per Fuglsang che, dopo averci provato in più occasioni, è costretto a rinviare ancora l'appuntamento con la prima vittoria in carriera al Tour. La Israel ha comunque conquistato una tappa conin questa edizione, nella tappa del pavé , quella di Arenberg.

