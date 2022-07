Ciclismo

Tour de France 2022 - Ganna battuto, festa Jumbo con van Aert-Vingegaard: gli highlights della cronometro

TOUR DE FRANCE - Giorno di grande festa per la Jumbo-Visma. Nella cronometro valida per la tappa 20, trionfa ancora Wout van Aert, che si simpone davanti al compagno Jonas Vingegaard e a Tadej Pogacar. Il danese mette in cassaforte la maglia gialla e dovrà solo arrivare a Parigi. Quinto posto per Filippo Ganna, settimo Mattia Cattaneo.

00:02:38, un' ora fa