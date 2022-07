Filippo Ganna esausto e anche un po' sconfortato quello che si è presentato ai microfoni nel post tappa di Saint Étienne dopo il Mads Pedersen che è partito secco a 12,4 km dall'arrivo. Solo Wright e Houle hanno risposto, ma sono stati battuti anche loro allo sprint ristretto. Contro questo Pedersen, insomma, c'era poco da fare dice Ganna. È unesausto e anche un po' sconfortato quello che si è presentato ai microfoni nel post tappa di Saint Étienne dopo il 6° posto maturato dopo una lunga fuga . E non potrebbe essere altrimenti, considerando che è stato proprio lui a far partire la fuga con quell'azione sulla Côte de Brié a 162 km dal traguardo . Ganna, e gli altri compagni di fuga, sono stati beffati poi dache è partito secco a 12,4 km dall'arrivo. Solo Wright e Houle hanno risposto, ma sono stati battuti anche loro allo sprint ristretto. Contro questo Pedersen, insomma, c'era poco da fare dice Ganna.

"Dopo Pidcock volevamo provarci di nuovo"

Dopo la grande vittoria ieri di Tom Pidcock, volevamo andare in fuga e provarci di nuovo. Volevamo provare a fare qualcosa di bello. Nel finale Mads Pedersen ha anticipato e io non ero brillante come all’inizio. Ho sofferto il caldo e ho perso molto sale, come si poteva vedere sulla maglietta

Pedersen attacca sull'ultima salita, Ganna cede: il momento decisivo

"Pedersen è partito quando cercavo un gel, ma non sarei riuscito a seguirlo"

Oggi Pedersen aveva la gamba dei giorni migliori. È stato veramente forte e complimenti a lui. È partito quando io avevo una mano in tasca per un gel, ma anche se non la avessi avuta in tasca non so se sarei riuscito a seguirlo

Ganna: "C'erano 37 gradi di media. Pedersen il più forte nel finale"

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

