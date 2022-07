Ciclismo

Tour de France 2022 - Gaudu: "Abbiamo ritrovato un gran Pinot! Ora il riposo, farà bene a tutti"

TOUR DE FRANCE - David Gaudu soddisfatto della sua giornata, un po' perché ha visto un Pinot pimpante come ai vecchi tempi anche se non è riuscito a vincere. Un po' perché è riuscito a salvarsi nel finale per quanto Pogacar abbia conquistato 3''. Adesso un po' di riposo che è quello che serve a tutti.

00:02:10, un minuto fa