Ciclismo

Tour de France 2022 - Gaudu: "Alpe d'Huez? Delusione, avevo paura di scoppiare e sono andato del mio ritmo"

TOUR DE FRANCE - Il capitano della Groupama-FDJ è uno dei battuti di giornata nella tappa dell'Alpe d'Huez. Quasi una cosa psicologica per Gaudu che ha avuto la sensazione, con il caldo, di poter 'scoppiare' e a quel punto ha deciso di andare del suo passo per non rischiare tenendo il ritmo di Vingegaard e Pogacar.

00:01:32, 2 ore fa