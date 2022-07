Ineos Grenadiers sono felici per come sia andata la prima settimana di corsa. Hanno perso Daniel Martínez, tutti hanno più di Geraint Thomas 3°, Adam Yates 4° e Tom Pidcock 7°. Si punta al podio e poi non si sa mai, anche se con questo Pogacar c'è davvero poco da fare. Lo ammettono anche i capitani Thomas e Yates che sarebbero felici di un posto sul podio. Anzi, per Geraint Thomas - negli ultimi 20 anni - non ci sono stati corridori più forti (e completi) di Pogacar. Nibali? Contador? Lo stesso Froome? Tutti inferiori allo sloveno... In casasono felici per come sia andata la prima settimana di corsa. Hanno perso Daniel Martínez, tutti hanno più di 1' di ritardo da Pogacar , ma hanno ben tre corridori nelle prime 7 posizioni della classifica generale 3°,4° e Tom Pidcock 7°. Si punta al podio e poi non si sa mai, anche se con questoc'è davvero poco da fare. Lo ammettono anche i capitani Thomas e Yates che sarebbero felici di un posto sul podio. Anzi, per Geraint Thomas - negli ultimi 20 anni - non ci sono stati corridori più forti (e completi) di Pogacar.? Lo stesso? Tutti inferiori allo sloveno...

Geraint THOMAS

Per quanto riguarda l’avvicinamento è stato buono, ma mi sono goduto le corse e non pensavo molto al resto. Certo volevo presentarmi in buona forma, ma non mi stressavo molto a riguardo. Ho cambiato anche coach, ma non so come questo abbia impattato per essere sincero. Il gap che si è creato con Pogacar? Certo, la caduta nella tappa di Roubaix non ha aiutato, mi sentivo bene e anche tenere la mantellina nella crono non è stato l'ideale. Ma nei Grandi Giri possono esserci giornate così, capita anche agli altri. Abbiamo ancora Adam Yates e Pidcock in classifica, poteva andare peggio. Mi sento bene in altura. L’Alpe d’Huez sarà una tappa fenomenale. Ho visto dal meteo che farà caldissimo e questo influenzerà la corsa. Già in Svizzera c’è stata la settimana di corsa più calda che io abbia mai fatto. Sarà ovviamente un fattore. L’Alpe d’Huez sarà il terzo giorno sulle Alpi e questo sarà altrettanto decisivo. Pogacar è fortissimo, magari ci sono un paio di punti interrogativi sulla UAE, ma un corridore come Pogacar alza il livello di tutti. Potrà essere una settimana entusiasmante

Sarei orgoglioso di tornare sul podio

Dipende dal rischio. Ad essere sincero sarei orgoglioso di tornare sul podio, soprattutto dopo gli ultimi anni, per dimostrare che qualcuno si sbagliava. Allo stesso tempo sono stato già sul podio e ovviamente voglio provare a vincere. La presenza di più capitani? Una cosa è avere il numero e una cosa è la situazione di gara giusta per sfruttarlo, siamo a metà strada, ma la seconda parte è molto più difficile, specialmente con uno come Pogacar e con la Jumbo Visma che di sicuro non renderà le cose facili, perché vogliono tenere il 2° posto e magari lottare anche loro per la vittoria. Non dobbiamo pensare solo a Pogacar e alla UAE, ci sono anche altri team

Pogacar più forte dei corridori del passato?

È a un livello superiore. Nibali e Contador erano grandi scalatori, Contador alla fine è migliorato anche a crono, Froome poteva fare entrambe le cose molto bene, ma Pogacar può fare tutto. Anche al Fiandre era il più forte di tutti. Può fare qualsiasi cosa. Molti elogiano i corridori del passato, ma guardando al futuro non vedo come non possa essere il favorito per i prossimi 5-6 anni. Se ho visto errori di inesperienza da parte sua? Forse al Fiandre nel finale. Per esempio alla Planche des Belles Filles voleva vincere e ha spremuto il team, ma poi ha vinto la tappa e ha avuto ragione. Gestire il team e te stesso è fondamentale per vincere il Tour

Adam YATES

Non sta andando molto male. Sin dall’inizio abbiamo detto di fare classifica con quanti più corridori possibile. Abbiamo perso Daniel Martínez nella top 10, ma non molti team possono avere così tanti uomini in classifica. Stiamo facendo bene, in un paio di tappe un paio di corridori sono stati meglio di noi, ma non abbiamo fatto errori finora, quindi va bene così. Come mai non abbiamo attaccato? Possiamo fare la stessa domanda riguardo tutti gli altri. Non sentivamo il bisogno di fare nulla, la salita non era molto ripida e la UAE Emirates stava facendo un buon ritmo e i Jumbo Visma erano ancora in sei. Non sarebbe stato saggio attaccare, non avremmo di certo guadagnato minuti

Sarà una settimana difficile, ma ora non ci saranno molte tappe facili, ci sarà sempre o un finale insidioso o qualcos’altro. Come mi sono sentito sulle salite? Non male, siamo andati sempre a tutta. Solo sulla Planche des Belles Filles ho faticato un po’ sullo sterrato, ma finora non c’è stato ancora un momento ideale per attaccare

Su Pogacar...

L'UAE poteva lasciare la maglia? Potevano, ma hanno il miglior corridore in gara ed è comunque un onore avere la maglia. Stanno facendo un buon lavoro, non è facile. Noi comunque continuiamo a spingere. Come la squadra, anche Tadej non ha mostrato punti deboli, anche nei tratti di pianura non sbaglia mai, è sempre davanti, fuori dai pericoli

