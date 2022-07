Pogacar ha perso la maglia gialla. Lo sloveno è andato in evidente crisi Roglic e Vingegaard, senza sapere però che stava Pogacar fosse positivo? Mauro Gianetti, team manager dell'UAE Emirates, ha smentito tutto e ha spiegato il perché della giornata storta dello sloveno, con tanti complimenti per quanto fatto dalla Jumbo Visma. ha perso la maglia gialla. Lo sloveno è andato in evidente crisi sull'ultima salita del Col du Granon dopo essere stato messo nella morsa dei Jumbo Visma già prima sul Galibier. Pogacar aveva risposto sempre presente agli attacchi combinati di, senza sapere però che stava per entrare in un mega trappolone e, alla fine, ha pagato dazio sull'ultimo GPM pagando nel complesso 3' da Vingegaard. Crisi di fame? Si era speso troppo prima? Qualcuno aveva pensato anche al covid, considerando che ben tre suoi compagni sono stati trovati positivi nei giorni scorsi. Laengen e George Bennett sono andati a casa, Majka è rimasto perché “positivo ma con carica virale bassa” . Ergo, se anche? Mauro Gianetti, team manager dell'UAE Emirates, ha smentito tutto e ha spiegato il perché della giornata storta dello sloveno, con tanti complimenti per quanto fatto dalla Jumbo Visma.

Ad

CHI VINCE IL TOUR DE FRANCE 2022? Jonas Vingegaard Tadej Pogacar Romain Bardet Geraint Thomas Adam Yates Nairo Quintana David Gaudu

Tour de France Tour de France 2022: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 02/07/2022 A 12:53

Solo un po' di stress

Una crisi di fame? covid? È malato? Eccessiva fiducia? Niente di tutto questo. Un po' di stress si è insinuato nella squadra in questa settimana. Ma, soprattutto, questo è il risultato del lavoro di demolizione della Jumbo Visma. Hanno fatto qualcosa di straordinario

Vingegaard stacca Pogacar! Il momento in cui lo sloveno va ko

Hanno una squadra forte. Hanno anche indossato la maglia all'inizio del Tour con van Aert. Sapevamo che non avrebbero aspettato la fine della settimana per attaccarci. La loro squadra ha scritto una grande pagina di ciclismo. Spettacolari, tutto tatticamente ben eseguito

Perse troppe energie sul Galibier

Tadej è stato particolarmente bravo sul Galibier. Lì, però, ha consumato molte energie, forse si è sforzato un po' troppo. Ma doveva prendere delle decisioni. Voleva eliminare alcuni avversari lì. Anche quello sembrava funzionare, ma molti corridori sono poi tornati in discesa. Non dimenticate che nel frattempo siamo stati decimati dal ritiro di George Bennett e Laengen. Ma Pogacar aveva ancora Majka al suo fianco nella salita finale. Il problema più grande è stato ovviamente che Tadej stesso aveva consumato troppe energie sul Télégraphe e sul Galibier e le ha pagate negli ultimi 5 km

Roglic c'è! Lo scatto a fine salita per testare Pogacar

Ma non è finita

Tadej è in perfetta forma. Altrimenti non avrebbe potuto parare gli attacchi al Galibier. Terremo legna, ma non ci sono nemmeno sintomi di covid. Non aveva nemmeno fame durante la corsa. No, è stato merito di Vingegaard e dei suoi compagni di squadra. C'è ancora molto da fare. Sarà ancora una volta un lavoro duro con un traguardo iconico con l'Alpe d'Huez. Ci divertiremo. Avremo comunque spettacolo e ovviamente preferisco che se ne occupi di Tadej di fare spettacolo

Vingegaard rovescia Pogacar! Tappa e maglia, rivivi l'arrivo

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

La UAE sfila davanti a tutti: è festa per il trionfo di Pogacar

Tour de France La classifica generale: Vingegaard sfila la gialla a Pogacar. Bardet 2° 02/07/2022 A 01:26