Ciclismo

Tour de France 2022 - Giulio Ciccone ci prova: Mads Pedersen lo lancia in fuga a 126 km dall'arrivo

TOUR DE FRANCE - È la tappa della Planche des Belles Filles e Giulio Ciccone ci vuole provare come accadde nel 2019 quando fece 2° alle spalle solo di Teuns. Fu comunque una bella tappa per l'abruzzese che quel giorno indossò la maglia gialla. Oggi ci riprova, per vincere quella frazione.

00:01:39, 26 minuti fa