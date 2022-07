Giulio Ciccone al Non sono da poco i problemi che sta vivendoal Tour de France . Una prima settimana (abbondante) difficile , la sua, e sui social ora lo scalatore della Trek-Segafredo spiega perché: c’è un problema legato a un virus intestinale che lo sta tormentando.

Le parole del teatino nell'ultimo post: “Sono giorni difficili al Tour de France. Da giorni sto combattendo contro un virus intestinale che sta creando problemi alla mia corsa. Trascorrerò il mio giorno di riposo in totale relax per cercare di recuperare. Correre il Tour in queste condizioni è difficile, ma non voglio arrendermi senza averci provato fino all’ultimo“.

è infatti al 149° posto e accusa un ritardo di un’ora, 15 minuti e 22 secondi dal Ciccone al momento si trova molto, molto lontano dalle prime posizioni:dal leader della classifica , lo sloveno Tadej Pogacar: decisamente lontane le speranze di eguagliare il 31° del 2019, almeno per ora. Il nativo di Chieti, in carriera, è stato leader della classifica generale, e dunque maglia gialla, dopo la sesta e settima tappa proprio nell’edizione di tre anni fa. Nel 2022 ha vinto la quindicesima tappa al Giro d’Italia, dove ha terminato al 25° posto.

