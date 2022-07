tra poco il report completo...

Cort Nielsen ancora in fuga

Anche oggi subito uno scatto alla partenza ed è sempre Magnus Cort Nielsen a partire per assicurarsi anche questa volta la maglia a pois. Nessuno insegue il danese che passa per primo su tutti e tre i GPM presenti sul percorso. Dietro è battaglia al traguardo volante, ma van Aert riesce a 'vincere' lo sprint per il 2° posto davanti a Jakobsen e Sagan. A 52,7 km dall'arrivo Cort Nielsen viene raggiunto dal gruppo maglia gialla e cominciano già le prime operazioni per impostare la volata che verrà.

Che pubblico stupendo! Coro per Magnus Cort Nielsen sul gpm

Cort Nielsen personaggio: fa la volata da solo ed esulta sul gpm

Altra maxi caduta, poi vince Groenewegen

Sembra scorrere liscia fino al termine della tappa, ma a 11 km dal traguardo arriva una nuova maxi caduta. Coinvolti Quintana, Froome, Jack Haig e Rigoberto Uran. E, questa volta, non c'è il 'salvagente' della regola dei 3 km per salvarli sul discorso classifica generale. Ma si pensa già alla volata: Jakobsen troppo indietro, Morkov lo riporta nelle prime posizioni, Sagan deve fare da solo vista l'assenza di Daniel Oss, anche lui coinvolto nella caduta. Grande lavoro della Quick Step anche oggi, ma Jakobsen si perde all'ultima curva. Van Aert lancia lo sprint insieme a Sagan, ma da dietro rimonta Groenewegen che torna a vincere sulle strade del Tour de France (l'ultima risaliva al 2019). E van Aert ancora 2°, per il terzo giorno consecutivo.

La UAE sfila davanti a tutti: è festa per il trionfo di Pogacar

