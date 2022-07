Ciclismo

Tour de France 2022: Grossa caduta a 10 km dalla fine: per terra anche Nairo Quintana

Anche il finale della terza tappa del Tour de France 2022 si caratterizza per una grossa caduta nel gruppo nel finale. Tra gli sfortunati protagonisti c'è anche Nairo Quintana, ma le conseguenze non sembrano gravi per nessuno.

00:01:03, un' ora fa