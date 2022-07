Guillaume Martin un po' polemico quello che ha lasciato il Tour de France. Il capitano della Cofidis è stato costretto ad abbandonare a causa Jungels, È unun po' polemico quello che ha lasciato il Tour de France. Il capitano dellaè stato costretto ad abbandonare a causa della sua positività al covid , riscontrata con un tampone dopo che il corridore aveva ammesso col medico della società un leggero mal di gola. Alla domenica, il mal di gola era già passato, dice Martin, ma la positività gli ha mostrato la porta d'uscita. Il corridore della Cofidis non ci sta. che poi ha vinto a Châtel , ha cominciato il Tour che era positivo e, soprattutto, Martin non crede che nessun altro corridore non abbia un semplice mal di gola in gruppo. Ma, essendo stato onesto, a lui è toccato andar via.

Pensavo che il protocollo fosse strutturato in modo diverso...

Quando sei troppo buono finisce che rimani fregato. Il protocollo è estremamente vago e troppo aperto a interpretazione varie. Anche quello è stato il mio problema, pensavo fosse strutturato in modo che un corridore potesse correre se asintomatico. Quando ho fatto il tampone domenica mattina, è venuto fuori che ero altamente contagioso, ma questo livello di contagiosità non è previsto nel protocollo

Altri corridori dicono qualcosa?

Se non avessi detto nulla sabato, domenica avrei continuato a correre. E penso che altri corridori facciano così. Ovviamente questi sono solo rumor e congetture, ma mi sembra illogico che io sia l’unico in questa situazione. Molti corridori non sono al loro livello e deve esserci una spiegazione. Potrebbe esserci un cluster d’infezione in gruppo? Certamente è possibile. La bolla viene rispettata sempre meno

Sul rinnovo con la Cofidis

È una scelta di continuità visto che da tre anni stiamo costruendo qualcosa insieme. La squadra è sulla strada giusta e sta crescendo anno dopo anno da tutti i punti di vista. Voglio partecipare a questa dinamica e questa evoluzione positiva. Inoltre, ho la sensazione di essere migliorato dal mio arrivo qui e voglio continuare a crescere nei prossimi anni. Il momento in cui arriva questo rinnovo è un po’ particolare, il giorno dopo del mio ritiro, ma la decisione comune è stata presa già in precedenza. Simbolicamente, farlo oggi, è comunque un bell’esempio della fiducia che Cofidis ha in me. E ci tengo ancor di più a ringraziare Thierry Vittu e Cédric Vasseur per questa fiducia

