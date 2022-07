Ciclismo

Tour de France 2022 - I sogni di Barguil finiscono ai -5km: crampi per lui sull'ultima salita

TOUR DE FRANCE - Entrato nella fuga di giornata, era poi riuscito ad evadere e ad andarsene dal solo sul Galibier. Barguil era transitato per primo sulla vetta più alta del Tour e poi ha provato il colpaccio sull'ultima salita del Col du Granon. Per molti km ha sognato l'impresa perché c'erano i margini per arrivare, ma poi ha dovuto salutare la comitiva a causa dei crampi.

00:01:13, 35 minuti fa