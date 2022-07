Caleb Ewan ha alzato subito bandiera bianca non potendo competere Lotto Soudal. La Giuria dei commissari ha giudicato irregolare la manovra di sfruttamento di scia, di cui Ewan ha usufruito nelle fasi di inseguimento, ed è stato Caduto a 71,3 km dal traguardo ha alzato subito bandiera bianca non potendo competere per il traguardo di Saint Étienne , dopo una brutta botta al ginocchio e alla spalla. L'australiano ci ha comunque provato, ed era riuscito a rientrare in gruppo, salvo poi staccarsi nella salita immediatamente successiva. Ma non solo la tristezza per non essere stato della partita, in una delle poche occasioni che questo Tour ha dato ai velocisti, è arrivata anche la beffa per il corridore della. La Giuria dei commissari ha giudicato irregolare la manovra di sfruttamento di scia, di cui Ewan ha usufruito nelle fasi di inseguimento, ed è stato penalizzato in tutte le classifiche

Dal referto di fine giornata, infatti, si può notare che Caleb Ewan abbia subito la penalizzazione di 1' nella classifica generale, di 1 punto nella classifica scalatori e 10 punti nella classifica punti, oltre che di una multa di 200 franchi svizzeri. Quella della penalizzazione nella classifica a punti poteva essere quella più importante, anche se Ewan in questo Tour non sta curando la classifica per la maglia verde... Effettivamente Ewan ha sfruttato un po' di scia, concessa non dal proprio team, la Lotto Soudal, ma dal direttore sportivo dell'Alpecin Deceuninck. Squadra rivale di Ewan, proprio in questa tappa, visto che il team belga andava la vittoria con Philipsen... Ma una caduta è una caduta e Christoph Roodhooft non è stato a guardare il colore di maglia e ha concesso un po' di scia al corridore australiano.

Non solo. Il ds dell'Alpecin Deceuninck ha ricevuto a sua volta una multa per aver concesso la scia prolungata al corridore, anche se di un'altra squadra. Roodhooft dovrà ora pagare 500 franchi svizzeri di multa.

Che botta per Ewan! Giù in curva e ginocchio sanguinante

