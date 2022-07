Jack Bauer che andato Nils Eekhoff, messo giù proprio da una moto. E quella caduta ha fatto fermare l'ammiraglia dell'UAE che a sua volta ha bloccato Jack Bauer... Insomma, una catena di eventi che ha messo in serio rischio ben due corridori. Jack Bauer ha spiegato la dinamica di quel che è accaduto, spiegando inoltre che è stata una sua scelta quella di finire contro la macchina. Il rischio incidenti, in una corsa a tappe, è sempre dietro l'angolo. Quello che è successo però nella tappa dell'Hautacam, vinta poi da Vingegaard , è stato incredibile. No, non parliamo della caduta di Pogacar e del gesto di fair play di Vingegaard , ma di una caduta folle che c'è stata ad inizio tappa. In un restringimento di carreggiata l'ammiraglia dell'UAE Emirates e la moto dei fotografi hanno sbarrato la strada ache andato dritto dritto contro il posteriore della macchina dell'UAE . Qualche abrasione ma, per fortuna, il corridore della BikeExchange Jayco è riuscito a ripartire. Anche se ha rischiato davvero grosso, e dire che qualche metro più in là era caduto anche, messo giù proprio da una moto. E quella caduta ha fatto fermare l'ammiraglia dell'UAE che a sua volta ha bloccato Jack Bauer... Insomma, una catena di eventi che ha messo in serio rischio ben due corridori. Jack Bauer ha spiegato la dinamica di quel che è accaduto, spiegando inoltre che è stata una sua scelta quella di finire contro la macchina.

Ad

Contro la macchina dell'UAE? Meglio contro la macchina che contro un palazzo

Tour de France Vingegaard padrone! Stacca Pogacar e vince in giallo sull'Hautacam UN GIORNO FA

Potevamo immaginare sarebbe successo. Le macchine e le moto si erano fermate e non c’era abbastanza spazio. Ma era un tratto così ripido che i freni non servivano a molto, quindi la scelta era tra buttarmi a sinistra e sbattere contro qualche palazzo, oppure tenere la traiettoria e andare a sbattere contro l'ammiraglia della UAE Emirates. Un paio di giorni fa sono andato a sbattere contro l'auto Shimano, quindi sapevo quanto una macchina fosse più soffice rispetto a un palazzo o alla strada. Davvero, non è una battuta. Ho provato a perdere subito velocità, ma la mia ruota è slittata. Quando la discesa è troppo ripida, i freni non possono fare molto. Dopo tutto corriamo su ruote di bici da corsa, l’asfalto certo non è di gomma, quindi ho optato per la macchina. Ho perso un po’ di pelle dal gomito, e questo è tutto. [Jack Bauer a Cyclingweekly]

Di solito tutto fila liscio, non questa volta...

Mi piace creare dei distacchi quando vado in fuga, non perché io vada più forte degli altri, ma perché possono tenere la velocità, posso stare a ruota e probabilmente la caduta è stata una conseguenza di questo. Sei sempre al limite, che tu sia in bici, in moto o in auto. Normalmente tutto fila liscio, poi a volte, come oggi per me e Eekhoff

Il mio linguaggio colorito dopo la caduta?

Quando qualcuno si ferma in moto o in auto davanti a te e tu sei a 60 km/h in discesa, preferiresti che non lo facessero. Ma è come un paio di giorni fa, capisco che l’auto Shimano provi a seguire la maglia gialla e capisco che condividiamo la stessa strada e anche che in alcune situazioni le auto non possono andare da nessuna parte. Le macchine devono fermarsi, io pure, ma le mie ruote sono talmente piccole che non ci riesco. Non sono contento di essere finito a terra due volte in quattro giorni, ma a quanto pare questo è il mio Tour

Vingegaard fa saltare Pogacar, Geraint Thomas si salva: gli highlights

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

"Che dici, partiamo?" Il momento in cui van Aert e van der Poel decidono l'attacco

Tour de France Tour de France 2022: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 02/07/2022 A 12:53