Fabio Jakobsen. Il neerlandese sembrava potesse fare la stessa fine del suo compagno di squadra Marc Soler che è finito Peyragudes, sembrava destinato ad uscire dalla corsa tanto che non è stato neanche aspettato dai suoi della Quick Step Alpha Vinyl. Il tempo di base (il 3'25''51 di Pogacar) è stato aumentato del 18% per i ritardatari, quindi bisognava arrivare entro e non oltre un ritardo di +37'03''. E Jakobsen ce l'ha fatto per pochissimi secondi, 15 per la precisione, giungendo al traguardo con un ritardo di 36'48''. McNulty? Pogacar? Vingegaard? Nooo, l'eroe del giorno è. Il neerlandese sembrava potesse fare la stessa fine del suo compagno di squadra Morkov a Carcassonne , o ancora quella diche è finito fuori tempo massimo a Foix . Questa seconda tappa pirenaica, con arrivo sul vinta da Pogacar , era un banco di prova per tutti. Grazie all'aiuto dei compagni di squadra, chi più chi meno, un po' tutti sono riusciti a salvarsi, stando dentro il tempo massimo. Jakobsen, invece,tanto che non è stato neanche aspettato dai suoi della Quick Step Alpha Vinyl. Il tempo di base (il 3'25''51 di Pogacar) è stato aumentato delper i ritardatari, quindi bisognava arrivare entro e non oltre un ritardo di +. E Jakobsen ce l'ha fatto per pochissimi secondi,, giungendo al traguardo con un ritardo di 36'48''.

Un grande colpo per il neerlandese, già vincitore della tappa di Nyborg, che spera di sopravvivere anche nella frazione dell'Hautacam per provare a vincere le prossime volate di Cahors e sugli Champs-Élysées. Come detto, grande performance comunque per Jakobsen che non aveva, appunto, Morkov a fargli questo lavoro per lui durante le salite. E, questa volta, non l'hanno neanche aspettato dall'ammiraglia, considerando che l'ultimo compagno di squadra di Jakobsen a giungere al traguardo prima di lui è stato Honoré con un ritardo di 32'16'', più di 4 minuti in anticipo rispetto a Jakobsen. Quasi come se nessuno ci credesse in squadra... Al traguardo erano comunque presenti Sénéchal e Lampaert ad incitarlo per fargli capire che l'obiettivo poteva essere raggiunto.

