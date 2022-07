Fabio Jakobsen che, dopo Cavendish, si è preso lo scalpo anche al Tour. E dire che il neerlandese aveva perso per strada Mattia Cattaneo negli ultimi 3 km. Jakobsen batte van Aert e Mads Pedersen, con l'ennesimo 2° posto invece per WVA. È il 7° secondo posto della stagione per il belga che, quanto meno, si consola con la maglia gialla grazie agli abbuoni. A proposito di classifica e cadute, occhio ai vari Uran, Ciccone e Bardet che sono però tutti rientrati. Nel finale anche Pogacar resta coinvolto in una caduta ma, per sua fortuna, è dentro gli ultimi 3 km e si salva non perdendo assolutamente nulla in chiave classifica generale. Niente ventagli, solo qualche - serio - tentativo, ma nessuno ha perso le ruote del gruppo a causa del vento come si temeva alla vigilia di questa tappa. C'è stata invece la prima volata di questo Tour con il successo diche, dopo 5 vittorie alla Vuelta e aver superato nelle gerarchie, si è preso lo scalpo anche al Tour. E dire che il neerlandese aveva perso per strada Lampaert, Morkov e Honoré a causa di una caduta , ma sono tutti rientrati e hanno dato il loro contributo oltre a quello, preziosissimo, dinegli ultimi 3 km. Jakobsen battee Mads, con l'ennesimo 2° posto invece per WVA. È il 7° secondo posto della stagione per il belga che, quanto meno, si consola con la maglia gialla grazie agli abbuoni. A proposito di classifica e cadute, occhio ai variche sono però tutti rientrati. Nel finale ancheresta coinvolto in una caduta ma, per sua fortuna, è dentro gli ultimi 3 km e si salva non perdendo assolutamente nulla in chiave classifica generale.

Ad

L'ordine d'arrivo

Tour de France Tour de France 2022: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 4 ORE FA

Corridore Tempo 1. Fabio Jakobsen 4h34'34'' 2. Wout van Aert st 3. Mads Pedersen st 4. Danny van Poppel st 5. Jasper Philipsen st 6. Peter Sagan st 7. Jérémy Lecroq st 8. Dylan Groenewegen st 9. Luca Mozzato st 10. Hugo Hofstetter st

Cort Nielsen in fuga per la maglia a pois

Pronti, partenza e Cort Nielsen (Education EasyPost) piazza subito il primo scatto del suo Tour de France. Lo seguono a ruota Bystrom (Intermarché-Wanty Gobert) e la coppia della B/B Hotels composta da Rolland e Barthe. I quattro vanno a caccia della maglia a pois, visto i tre GPM posti nei primi 84 km di corsa. Il gruppo lascia fare, ma la Quick Step Alpha Vinyl di Jakobsen, la BikeExchange Jayco di Groenewegen e la Lotto Soudal di Caleb Ewan tengono controllata la fuga a non più di 2'. Sui GPM non c'è storia, con Magnus Cort Nielsen che fa esplodere la corsa sulla Côte d'Asnaes Indelukke, staccando Rolland e Barthe. C'è Bystrom, ma viene battuto in volata. Cort Nielsen conquista anche i due GPM successivi e si porta a casa la prima maglia a pois. In gruppo c'è bagarre per il vento laterale prima del traguardo volante, sprint che vede Caleb Ewan battere van Aert e Sagan.

Jakobsen batte van Aert; quante cadute in gruppo

Bystrom stacca Cort Nielsen, ma viene raggiunto a 31,4 km dal traguardo. Siamo in pianura e c'è vento laterale ed occhio ai ventagli. Fanno più male però le cadute. Il primo a finire a terra è Uran, poi sull'infinito ponte che porta fino al traguardo va giù anche la maglia gialla di Yves Lampaert. Il leader della corsa riesce a rientrare grazie all'aiuto di Morkov e Honoré, ma anche Uran un po' dopo si rifà sotto insieme a Ciccone e Bardet, rimasti attardati anche loro. Non c'è pace perché ai -2,3 altra maxi caduta che coinvolge, tra gli altri, anche Tadej Pogacar. Nulla di grave per lo sloveno che rassicura tutti e si prende il suo tempo per arrivare al traguardo. C'è la volata ed è Cattaneo a portare Jakobsen fin l'ultimo km, poi il neerlandese riesce a battere allo sprint van Aert e Mads Pedersen, conquistando così il suo primo centro in carriera al Tour. Ancora un maledetto 2° posto per van Aert che si prende però la maglia gialla grazie agli abbuoni.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Wout van Aert 4h49'50'' 2. Yves Lampaert +1'' 3. Tadej Pogacar +8'' 4. Filippo Ganna +11'' 5. Mads Pedersen +12'' 6. Mathieu van der Poel +14'' 7. Jonas Vingegaard +16'' 8. Primoz Roglic +17'' 9. Bauke Mollema +18'' 10. Dylan Teuns +21''

Rivivi la 2a tappa On Demand (Contenuto Premium)

Premium Ciclismo Tour de France | 2a tappa 05:45:37 Replica

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

La UAE sfila davanti a tutti: è festa per il trionfo di Pogacar

Tour de France La classifica generale: Lampaert in giallo, Pogacar già 3° 15 ORE FA