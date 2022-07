Wout van Aert è ancora a caccia del suo primo successo in questo Tour de France anche se ci è andato davvero molto vicino. 2° nella Arenberg, quella del pavé della Roubaix. Eh beh, che dire di van Aert che quest'anno era il favorito numero 1 per vincere proprio la Parigi-Roubaix? Poi si piazzò Roglic e Vingegaard che non sono proprio avvezzi ad affrontare il pavé. Che fare? Merijn Zeeman chiarisce ogni dubbio... è ancora a caccia del suo primo successo in questo Tour de France anche se ci è andato davvero molto vicino. 2° nella crono di Copenaghen alle spalle di Lampaert, 2° nella volata di Nyborg battuto da Jakobsen, e ancora 2° nella volata di Sonderborg battuto da Groenewegen. Una sorta di maledizione potremmo dire anche se adesso arrivano le vere tappe per uno come WVA. La prima in assoluto è quella di, quella del pavé della Roubaix. Eh beh, che dire di van Aert che quest'anno era il favorito numero 1 per vincere proprio la Parigi-Roubaix? Poi si piazzò 2° e fu comunque un risultato fantastico visto che arrivò a quella corsa dopo 10 giorno di inattività causa covid. C'è da capire, però, come si muoverà la Jumbo Visma. Quella di Arenberg può anche essere una tappa piena di insidie per gli uomini di classifica e, in realtà, van Aert sarebbe perfetto per aiutareche non sono proprio avvezzi ad affrontare il pavé. Che fare?chiarisce ogni dubbio...

Van Aert gregario di Roglic? Noi vogliamo maglia gialla e maglia verde

In tutto questo Tour abbiamo due obiettivi. La maglia gialla con Vingegaard e Roglic, la maglia verde con van Aert. Mercoledì non sarà diverso. Vogliamo avere una buona giornata sia per il discorso maglia gialla, sia per il discorso maglia verde. È solo una delle 21 tappe presenti al Tour, quindi tutta la squadra cercherà di aiutarsi. Poi, in base alla situazione, possiamo decidere cosa è meglio fare, ma al momento è tutto imprevedibile

Abbiamo una strategia per la maglia verde

Abbiamo passato molto tempo a studiare una strategia per portare a casa la maglia verde. Abbiamo una strategia ben specifica sui punti da conquistare durante i 21 giorni di Tour. E siamo in anticipo sui tempi. Se Wout non dovesse prendere tanti punti mercoledì, ne può prendere altri nei giorni successivi...

