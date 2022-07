Küng e Ruben Guerreiro nella tappa precedente, con l'ex campione nazionale svizzero che ha rifilato Groupama-FDJ, c'è l'aggravante che il primo gesto l'avrebbe fatto Guerreiro lanciandogli dell'acqua in faccia. Chi ha ragione tra i due? Durante la tappa di Sonderborg abbiamo avuto più tempo per analizzare quanto accaduto tranella tappa precedente, con l'ex campione nazionale svizzero che ha rifilato un buffetto al rivale durante una fase concitata di corsa. 'Solo' multa per Küng che resta regolarmente al Tour e non ha subito nemmeno una penalizzazione in classifica. C'è qualcuno che grida allo scandalo, c'è qualcun altro che non vede nemmeno la scorrettezza. E il primo a dirlo è proprio Küng che si difende, partendo dal fatto che il suo era solo un buffetto e non uno schiaffo o un pugno. In più, secondo la ricostruzione del corridore della, c'è l'aggravante che il primo gesto l'avrebbe fatto Guerreiro lanciandogli dell'acqua in faccia. Chi ha ragione tra i due?

Le parole di Küng

Ci siamo scusati a vicenda e ci siamo detti ‘ok, eravamo nella foga del momento’. È molto importante che possiamo calmarci e risolvere da soli le nostre controversie. C’è rispetto reciproco. Sappiamo che dovremo correre insieme per altri 19 giorni, quindi non c’è rancore. [Küng a Cyclingnews]

Guerreiro mi ha spruzzato l'acqua in faccia

Sono salito sul lato destro della strada, ho superato Ruben e mi sono messo davanti a lui e poiché aveva un compagno di squadra davanti non ne è stato molto contento. Mi ha detto alcune belle parole e continuava a guardarsi intorno. Io mi sono spaventato, gli ho toccato il casco e gli ho detto ‘guarda davanti’. So che non avrei dovuto farlo, perché è una sacra regola del ciclismo quella di non toccare nessuno o togliere le mani dal manubrio. Ci sono sempre due parti, voi mi avete visto afferrare il suo casco, ma tutte le belle parole che mi ha detto, l’acqua della borraccia in faccia, non si sono viste. Sono cose che accadono costantemente

Non ho commesso nessun gesto violento

Capisco che l’UCI debba multarmi, ma insisto nel dire che il mio gesto non è stato affatto violento. Non è stato un pugno. Se dai un pugno a qualcuno, devi finire fuori gara, ma non lo stavo prendendo a pugni o gli stavo facendo del male. Sono felice di poter continuare. Accetto la multa, ma voglio insistere sul fatto che non ci sia stata violenza nel mio gesto

