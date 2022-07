Ciclismo

Tour de France 2022 - La VAR entra in azione: Nairo Quintana si appoggia alla moto e viene penalizzato

TOUR DE FRANCE - Giornata no per Nairo Quintana. Perde la 4a posizione in classifica, pagando ben 2' da Gaudu al traguardo. Non solo, a fine tappa il colombiano viene anche penalizzato di 10'' in classifica generale per essersi appoggiato alla moto durante la salita.

00:00:32, un' ora fa