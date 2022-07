Ciclismo

Tour de France 2022 - Lampaert e Kruijswijk a terra per colpa di un... Cane! Che rischio

TOUR DE FRANCE - La tappa dell'Alpe d'Huez non comincia benissimo per Yves Lampaert e Steven Kruijswijk. I due corridori finiscono a terra in avvio di frazione dopo l'attraversamento di un cagnolino sulla strada.

