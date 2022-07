Gendarmerie si era presentata negli alloggi del team per sequestrare materiale ed appunti allo staff medico della squadra, in seguito all'apertura di un fascicolo della Procura di Marsiglia legato al possibile uso di doping. Da allora, però, non sono state trovate prove riguardo ad un utilizzo di sostanze illecite nella squadra di Damiano Caruso e Sonny Colbrelli. Le perquisizioni sono continuate anche quest'anno, proprio nei giorni precedenti dell'inizio del Tour de France partito David Lappartient non sembra essere contrario a queste indagini. Anzi, lancia un messaggio alla Bahrain Victorious. Persecuzione? Ogni team deve attenersi alle leggi di ciascun Paese, dice il n° 1 dell'UCI. Se la Francia o la Danimarca vogliono controllare minuziosamente ha tutto il diritto e il dovere di farlo... Il caso Bahrain Victorious è, ahimè, di attualità anche in questa stagione. Già al Tour de France dello scorso anno lasi era presentata negli alloggi del team per sequestrare materiale ed appunti allo staff medico della squadra, in seguito all'apertura di un fascicolo della Procura di Marsiglia legato al possibile uso di doping. Da allora, però, non sono state trovate prove riguardo ad un utilizzo di sostanze illecite nella squadra di. Le perquisizioni sono continuate anche quest'anno, proprio nei giorni precedenti dell'inizio del Tour de France partito con la crono di Copenaghen . Qualcuno ha gridato alla persecuzione, considerando che è un filone che continua da 12 mesi, ma il presidente dell'UCInon sembra essere contrario a queste indagini. Anzi, lancia un messaggio alla Bahrain Victorious. Persecuzione? Ogni team deve attenersi alle leggi di ciascun Paese, dice il n° 1 dell'UCI. Se la Francia o la Danimarca vogliono controllare minuziosamente ha tutto il diritto e il dovere di farlo...

Le parole di Lappartient

Alla fine toccherà alla polizia e ai giudici decidere, anche per far capire ai corridori e alle squadre, che nessuno è al di sopra delle regole e delle leggi dei vari Paesi. Noi continueremo la nostra battaglia contro il doping. Abbiamo incaricato la agenzia ITA (Agenzia Internazionale di Testing) di questo compito, ma per portarlo a termine abbiamo bisogno di collaborare con le varie polizie nazionali, cosa che sta succedendo in questo caso. Io accolgo con favore questa collaborazione di alto livello. [David Lappartient a VeloNews]

Noi non abbiamo contatti diretti e io non sono coinvolto personalmente. I collegamenti sono fra l’ITA, la polizia francese e i vari inquirenti. Perché intervenire proprio al Tour de France? Noi sapevamo che il caso era aperto già da 12 mesi, quindi i vari investigatori ci stanno lavorando da tempo. Il Tour è il più grande evento ciclistico al mondo e questo è probabilmente il motivo per cui hanno deciso di focalizzarsi proprio su questo appuntamento

