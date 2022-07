Ciclismo

Tour de France 2022: Lotta per la maglia verde: van Aert batte Jakobsen allo sprint intermedio

La battaglia per la maglia verde continua a fare scintille in queste prime tappe del Tour de France 2022 in terra danese. Wout van Aert batte Fabio Jakobsen, Christophe Laporte e Peter Sagan nella volata per lo sprint intermedio di Christiansfeld, alla metà della terza tappa.

