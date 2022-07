Hautacam, una delle salite più temibili di questa edizione del Tour de France. Pogacar deve Ultima tappa pirenaica. Oggi o mai più. È vero che c'è la cronometro finale di Rocamadour di 40,7 km, ma le grandi differenze si faranno sull', una delle salite più temibili di questa edizione del Tour de France.deve recuperare 138'' a Vingegaard e, se vuole davvero riconquistare la maglia gialla, deve far partire la rimonta qui, e riportarsi a meno di un minuto di ritardo alla vigilia della crono. Ce la farà anche senza tanti compagni di squadra? Sono rimasti in 4 all'UAE Emirates anche se, nell'ultima tappa, Bjerg e Brandon McNulty hanno fatto qualcosa di eccezionale

Dove seguire la tappa in diretta tv e live streaming

La 18esima tappa del Tour de France 2022 sarà trasmessa in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Tappa corta, ma tutt'altro che semplice. È l'ultimo atto sui Pirenei e, dopo 60 km, sarà battaglia vera con tre salite, una più dura dell'altra. Al km 76,7 c'è da affrontare il Col d'Aubisque, un hors catégorie, di 16,4 km al 7,1%, dopo 110 km il Col de Spandelles (10,3 km all'8,3%) e, infine, il temibile Hautacam. Altro hors catégorie di 13,6 km al 7,8%, 11,3% di punta massima, con arrivo piazzato a 1520 metri d'altitudine. Chi vuole la maglia gialla, se la vada a prendere.

Tutte le salite

-Al km 76,7 Col d'Aubisque (hors catégorie) a quota 1709 metri: 16,4 km al 7,1%, con picco al 10%;

-Al km 110 Col de Spandelles (1a categoria) a quota 1378 metri: 10,3 km all'8,3%, con picco al 9,7%;

-Al km 143,2 Hautacam (hors catégorie) a quota 1520 metri: 13,6 km al 7,8%, con picco all'11,3%;

L'ultima salita decisiva di questo Tour: la scalata dell'Hautacam in 3D

I favoriti

Di tappe ne ha già vinte tre in questo Tour de France, ma tocca a lui se vuole fare il ribaltone. Il favorito numero 1 resta Tadej Pogacar anche per la tappa di Hautacam, con l'obiettivo di far partire la rimonta che possa riportare lo sloveno in maglia gialla. E Vingegaard? Il danese giocherà in difesa come fatto nelle ultime tappe ma, se ce ne sarà l'occasione, prenderà e andrà via per chiudere definitivamente i giochi.

Pogacar tris, ma Vingegaard non cede un metro! Rivivi l'arrivo

Molto probabilmente sarà lotta tra i big sull'Hautacam, ma non escludiamo la possibilità che arrivi la fuga. Ci riproveranno corridori come Schultz, Pinot e anche, speriamo, Damiano Caruso, anche se il corridore della Bahrain Victorious ha ammesso di essere lontanissimo dalla condizione migliore.

Altri uomini di classifica che possono farcela? Durante la battaglia Vingegaard-Pogacar magari qualcuno potrebbe partire. Bardet? Gaudu? Mettiamo un euro su Nairo Quintana che ha voglia di lasciare un segno in questo Tour e non chiudere soltanto con il 5° posto nella generale.

Pogacar *****

Vingegaard, Schultz, Pinot, Caruso ****

Woods, Mollema, Lutsenko, Geschke, Ion Izagirre, Quintana ***

Ciccone, Bardet, Gaudu, Teuns, Verona, Jorgenson, Daniel Martínez, Meintjes, Vlasov **

Enric Mas, Storer, Madouas, Uran, Adam Yates, Jungels, Latour, Rolland, Cattaneo, Powless *

Comincia la salita, parte subito Damiano Caruso

Info utili

-Orario di partenza: 13.40;

-Orario d'arrivo: tra le 17.25 e le 17.54;

-Lunghezza: 143,2 km;

-Dislivello: 4036 metri;

-GPM: 3;

