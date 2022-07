Alberto Bettiol che ha rinforzato la propria azione andandosene da solo a 43 km dal traguardo. Qualche km più tardi, però, il corridore italiano si è trovato a dribblare un gruppo di ragazzi, con giubbotti catarifrangenti, che si erano piazzati in mezzo alla strada, in cerchio, dopo aver acceso anche dei fumogeni. Colpo di scena al Tour. Si riparte dopo il giorno di riposo con la Morzine-Megève , una tappa di quasi 3000 metri di dislivello, ma che non dovrebbe cambiare le sorti della classifica vista la presenza in avanti di ben 25 corridori in fuga, tra cuiche ha rinforzato la propria azione andandosene da solo a 43 km dal traguardo. Qualche km più tardi, però, il corridore italiano si è trovato a dribblare un gruppo di ragazzi, con giubbotti catarifrangenti, che si erano piazzati in mezzo alla strada, in cerchio, dopo aver acceso anche dei fumogeni.

neutralizzazione della tappa al Tour de France 2022 Credit Foto Eurosport

Un gruppo di manifestanti che ha scelto le strade del Tour per portare alla ribalta la loro protesta. Erano, infatti, ragazzi che manifestavano 'a sostegno del clima' come tanti ne abbiamo visti in Francia durante alcune partite di calcio di fine stagione o al Roland Garros.

Dopo l'arrivo di Bettiol, la Giuria dei commissari ha neutralizzato immediatamente la tappa, fermando il corridore dell'Education EasyPost e tutti gli altri componenti della fuga. Successivamente è stato fermato anche il gruppo maglia gialla per mantenere 'validi' i distacchi che erano maturati fino alla neutralizzazione della tappa. È così intervenuta la Gendarmerie nationale per trascinare via i manifestanti e 'sgombrare il campo'. Dopo circa 10 minuti di attesa, la tappa ha ripreso al via con Bettiol che si è rimesso in solitaria per cercare la sua personalissima impresa.

Bettiol si mette in proprio! Saluta gli altri fuggitivi e se ne va da solo

