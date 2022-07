Mathieu van der Poel. Il supercombattivo del Giro d'Italia, getta la spugna all'11a tappa, una delle più dure di tutto il Tour de France. Ci van Aert ma, alla prima salita, si era già staccato. Staccato anche dal gruppo sul secondo GPM di giornata, ha deciso di mettere piede a terra senza l'assillo di cercare di non finire fuori il tempo massimo. Niente da fare per. Il supercombattivo del Giro d'Italia, getta la spugna all'11a tappa, una delle più dure di tutto il Tour de France. Ci sono Galibier e Granon , si va oltre i 2500 metri di altitudine. Il corridore neerlandese aveva provato ad andare in fuga al km 0 con l'amico-nemicoma, alla prima salita, si era già staccato. Staccato anche dal gruppo sul secondo GPM di giornata, ha deciso di mettere piede a terra senza l'assillo di cercare di non finire fuori il tempo massimo.

C'è da dire che van der Poel non si è mai fatto vedere in questi primi 11 giorni di Tour, pagando una condizione fisica non proprio ottimale dovuta, molto probabilmente, ai troppi sforzi fatti durante l'ultimo Giro d'Italia. La stagione di VDP, però, non finisce qui e l'addio al Tour deve essere visto anche per preservarsi in vista del Mondiale in Australia, a Wollongong, dove van der Poel è proprio uno dei favoriti.

Van der Poel si spegne presto: è il primo a staccarsi tra i fuggitivi

