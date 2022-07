van der Poel irriconoscibile quello visto in queste prime tappe del Tour de France. Doveva essere il favorito numero 1, insieme a van Aert, nelle frazioni di Calais e È unirriconoscibile quello visto in queste prime tappe del Tour de France. Doveva essere il favorito numero 1, insieme a van Aert, nelle frazioni di Calais e di Arenberg e invece... A Calais si era staccato già sull'ultima salita, nella tappa vinta poi da van Aert , nella frazione del pavé della Roubaix ha alzato bandiera bianca già ai 40 km dal traguardo. Il supercombattivo del Giro d'Italia, però, non sa darsi una risposta di questo suo calo di performance. Spera solo arrivino giorni migliori...

Sono l'ombra di me stesso

Non è stato un giorno proprio positivo. Speravo di stare meglio, oggi sono stato peggio. Attualmente sono l’ombra di me stesso e questo è frustrante. Non ho idea di cosa si tratti. Nelle tappe in Danimarca non me ne ero ancora accorto, ma sentivo già che non stavo correndo con surplus. Se iniziano ad aumentare il ritmo, per me arriva davvero il limite. [Mathieu van der Poel a WielerFlits]

Altrimenti sarà un Tour lungo...

Speravo in una giornata leggermente migliore, ma presto ho sentito che le cose non stavano cambiando. Non avevo le gambe che speravo dalla cronometro. Spero che arrivino, altrimenti sarà un Tour lungo

Speriamo che le cose migliorino

Al Giro d’Italia è andata bene, anche se non eccellente. Non lo so… Anche la preparazione al Tour non è stata molto buona, fatta eccezione per l’ultima settimana prima del Tour. Non ho raggiunto il livello che avevo in mente da un po’ di tempo. L’unica prospettiva ora è continuare e sperare che le cose migliorino in seguito

