Ciclismo

Tour de France 2022 - Matthews primo al traguardo volante, non serve neanche sprintare

TOUR DE FRANCE - Michael Matthews si trova nella fuga di giornata e non ha bisogno di impegnarsi per passare per primo al traguardo volante di Yssingeaux. Ma il vantaggio di van Aert è ormai incolmabile.

00:01:50, 43 minuti fa