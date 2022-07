Ciclismo

Tour de France 2022 - Menata di Marc Soler che vuole rientrare sulla fuga, Kämna fa lo stopper

TOUR DE FRANCE - Davanti Matthews, Luis León Sánchez, Großschartner e Kron. Questa può essere l'azione giusta per la vittoria di tappa a Mende, ma Soler non ci sta e parte come un fulmine a 30 km dall'arrivo, allo scollinamento della Côte de la Fage. Va però a stopparlo Kämna che, avendo Großschartner davanti, prova a fare gioco di squadra.

00:01:17, 31 minuti fa