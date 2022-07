Megève con una tappa sulla carta non troppo impegnativa e adatta ai cacciatori di fughe. È anche vero, però, che il giorno di riposo può sempre fare danni e parliamo di una frazione di quasi 3000 metri che si concluderà con una salita. Arriverà la fuga, come successo Pogacar e Vingegaard? Passato il giorno di riposo, torna il Tour de France e ci si avvicina alle temibili Alpi. Si passa prima dacon una tappa sulla carta non troppo impegnativa e adatta ai cacciatori di fughe. È anche vero, però, che il giorno di riposo può sempre fare danni e parliamo di una frazione di quasi 3000 metri che si concluderà con una salita. Arriverà la fuga, come successo con Jungels a Châtel , o ci sarà di nuovo la sfida tra

Dove vedere la 10a tappa del Tour in Diretta tv e streaming

La 10a tappa del Tour de France 2022 sarà trasmessa in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Ci stiamo avvicinando alle Alpi, intanto si arriva a Megève con una tappa di quasi 3000 metri di dislivello e 4 GPM. Primi 100 km caratterizzati dai non 'impossibili' GPM della Côte de Chevenoz (2,2 km al 2,9%), Col de Jambaz (6,7 al 3,8%) e Côte de Châtillon-sur-Cluses (4,5 km al 3,9%). È solo l'aperitivo per la Montée de Megève (2a categoria), con 19,2 km al 4,1%. Pendenze non terribili, il picco sarà al 7,1%, ma parliamo di una salita di quasi 20 km che troveremo dopo 145 km. E, superato il GPM, la strada salirà ancora. Il traguardo è posto 2,2 km più in là. Spiana un pochino, ma è sempre salita e si potranno fare distacchi in caso di un vero attacco.

Tappa 10 Tour de France 2022 Credit Foto Eurosport

Tutte le salite

-Al km 24,1 Côte de Chevenoz (4a categoria): 2,2 km al 2,9%;

-Al km 69,2 Col de Jambaz (3a categoria): 6,7 km al 3,8%;

-Al km 97,3 Côte de Châtillon-sur-Cluses (4a categoria): 4,5 km al 3,9%;

-Al km 145,9 Montée de Megève (2a categoria): 19,2 km al 4,1%, con picco al 7,1%;

I favoriti

Kämna, Teuns, Geschke, Jungels e Pinot ci riproveranno sicuramente, così come ci riproverà anche Mattia Cattaneo dopo l'azione in fuga tentata Altra giornata adatta alle fughe e non vedremo corridori tanto differenti da quelli visti all'attacco nelle ultime tappe.ci riproveranno sicuramente, così come ci riproverà anchedopo l'azione in fuga tentata nella tappa di Losanna . C'è in gioco anche la classifica scalatori, anche se in realtà non ci saranno tanti punti a disposizione (9 punti complessivi). Ma meglio cominciare da qualche parte...

Occhio anche a quei capitani che hanno perso molto terreno e vogliono una giornata all'attacco per rifarsi da una prima settimana da dimenticare. Discorso che può valere per corridori come Michael Woods (sarà da capire la sua condizione fisica), Lutsenko, Meintjes e Rigoberto Uran.

Si arriva comunque in salita e chissà che gli uomini di classifica vogliano sfidarsi anche oggi per la vittoria di tappa. Vingegaard non mollerà Pogacar, con lo sloveno candidato dai bookmaker per il successo anche questa volta.

Kämna, Teuns *****

Geschke, Woods, Cattaneo ****

Fuglsang, Mollema, Kron, Lutsenko, Barguil, Jungels, Pinot ***

Latour, Mohoric, Wellens, Verona, Rolland, Storer, Bettiol, Lafay, Cosnefroy **

Pogacar, Vingegaard, Bardet, Chris Hamilton, Meintjes, Uran, van Aert, Schachmann, Castroviejo *

Info utili

-Orario di partenza: 13.40;

-Orario d'arrivo: tra le 16.57 e le 17.17;

-Lunghezza: 148,1 km;

-Dislivello: 2733 metri;

-GPM: 4;

