Ciclismo

Tour de France 2022 - Nairo Quintana come ai vecchi tempi: solo Vingegaard fa meglio del colombiano

TOUR DE FRANCE - Era da moltissimo tempo che non vedevamo un Nairo Quintana così attivo nelle prime posizioni. Il colombiano è stato il primo ad evadere dal gruppetto maglia gialla ai piedi del Col du Granon, con il corridore dell'Arkéa Samsic lasciato andare da Pogacar. Verrà ripreso comunque? Proprio no, solo Vingegaard riuscirà a scavalcarlo con Quintana che farà 2° rilanciandosi in classifica.

00:00:27, 35 minuti fa