Giornata da dimenticare per. Il colombiano doveva conservare la sua 4a posizione in classifica generale e la tappa dell'poteva sposarsi alle caratteristiche dell'ex corridore della Movistar ( tappa poi vinta da Vingegaard ). Inizialmente, era rimasto con Pogacar, Vingegaard e Geraint Thomas sul, ma sull'ennesimo scatto dello sloveno anche il capitano dell'Arkéa Samsic ha alzato bandiera bianca. Sull'ultima salita doveva solo starsene con, ma il francese ha preso e se n'è andato dando al colombiano 2'14''. Un distacco importantissimo che ha fatto scivolare Quintana al 5° posto nella generale , con Meintjes che si è avvicinato minaccioso. Non solo, a fine tappa Quintana è stato anche penalizzato

A fine tappa, dal referto pubblicato dalla Giuria dei Commissari, Nairo Quintana ha subito una penalizzazione di 10'' in classifica generale. -4 nella classifica a punti e -4 nella classifica scalatori, oltre a 200 franchi svizzeri di multa. Il perché? Quintana stava facendo fatica sul Col de Spandelles, davanti ai grandi di questo Tour, e si è appoggiato per un paio di secondi ad una moto della tv. La Giuria dei Commissari ha poi visionato questo filmato nel post tappa, decidendo di sanzionare il corridore dell'Arkéa.

Ed è una penalizzazione che fa male. Sì, perché Quintana adesso si deve guardare alle proprie spalle. Il colombiano rischia anche la 5a posizione, considerando che Meintjes si è portato a 8''. E anche Vlasov non è tanto lontano, con il russo a 35''. Con una cronometro di 40,7 km, Quintana rischia di perdere altre due posizioni in classifica.

