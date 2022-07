Dobbiamo registrare il secondo ritiro di un italiano in questo Tour. Dopo l'uscita di scena di, che ha rimediato una frattura di una vertebra cervicale in seguito a una caduta nella tappa del pavé , torna a casa anche. Il corridore dell'è alle prese con una delle sue peggiori stagioni in carriera. Dopo essere stato colpito dal covid a febbraio, non è mai riuscito a trovare il colpo di pedale giusto, tanto che ladel corridore trentino è stata totalmente da dimenticare. Sperava di risorgere con i Grandi Giri, ma in questa prima settimana di Tour è stato più volte in fondo al gruppo che davanti. Anzi, ha ricoperto anche il piazzamento didella classifica generale nelle ultime tappe.