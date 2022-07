Ciclismo

Tour de France 2022 - "Oplà": un tifoso cade nel fossato al passaggio di Bardet

TOUR DE FRANCE - Pericolo cadute anche per tifosi e fotografi ed ecco che uno di questi scivola giù al passaggio di Romain Bardet che era appena scattato sul Col du Granon. Per fortuna niente di grave per quel signore che si è subito rialzato.

