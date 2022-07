Pirenei. Dopo i fuochi d'artificio Vingegaard ha giocato in difesa sull'Alpe d'Huez e si è mosso molto bene in attesa di Pogacar. Dal canto suo, dopo Chris Froome che torna competitivo. Non per la classifica ovviamente, ma va molto vicino alla vittoria, con Tom Pidcock. Tra Classiche, ciclocross ( Le Alpi sono finite e, lentamente, ci spostiamo verso i. Dopo i fuochi d'artificio sul Galibier e sul Col du Granon ha giocato in difesa sull'e si è mosso molto bene in attesa di. Dal canto suo, dopo la batosta subita nella tappa precedente , lo sloveno ha comunque dimostrato di essere ancora in partita per il grandino più alto del podio. Non sarà facile perché il danese ha preso un buon margine, ma non si sa mai... Grande risveglio anche perche torna competitivo. Non per la classifica ovviamente, ma va molto vicino alla vittoria, con una buona prova sull'Alpe d'Huez . Una delle salite più temibili di questo Tour, però, incorona. Tra Classiche, ciclocross ( è il campione del mondo ), mountain bike, sembrava quasi annoiato dai Grandi Giri, ma Pidcock ha dimostrato di saper andare forte anche in queste tappe. Quale sarà il suo futuro?

Promossi

Tom Pidcock

Lo scorso anno medaglia d'oro olimpica nella mountain bike. Poi, nel 2022, ha cominciato mettendosi la maglia iridata nel ciclocross. Il suo grande obiettivo è quello di vincere il titolo mondiale in tutte e tre le discipline (strada e mountain bike oltre al cross) ma, parte con il conquistare la tappa regina del Tour. Tom Pidcock è il re sull'Alpe d'Huez, nonostante fosse il meno scalatore di quelli presenti nella fuga. Il corridore della Ineos Grenadiers aveva però un altro motore e ha messo tutti in fila, da Meintjes a Froome, da Ciccone a Powless. Gruppo compreso. E che discese ragazzi. Più che la scalata in sé, ad impressionare è stata la discesa dopo il Galibier. Si è messo in tasca Froome e si sono riportati sui fuggitivi, guadagnando 2 minuti nel giro di pochi km.

Pidcock da brividi! Discesa perfetta, va il doppio degli altri

Pidcock, che colpo! Trionfo in solitaria all'Alpe d'Huez, rivivi l'arrivo

Chris Froome

Arriva 3° sull'Alpe d'Huez, ma resta il suo miglior risultato degli ultimi tre anni. È il Tour, un po' delle rinascite, da Pinot a Jungels, ora tocca anche a Chris Froome. Non riuscirà a vincere contro un Pidcock ingiocabile, ma già averlo visto là davanti è stato un piacere. Anche perché aveva dato l'impressione di essere tutto fuorché competitivo nelle ultime stagioni. Qualcuno aveva pensato ad un ritiro a fine anno: c'è ancora tempo invece per vedere Froome in azione?

Chi si rivede! Froome all'attacco sul Galibier

Tadej Pogacar

Non guadagna nulla su Vingegaard ma, intanto, si riprende la 2a posizione in classifica generale ed è già un risultato. Soprattutto per il morale, perché Tadej Pogacar dimostra subito di essere ancora della partita per la maglia gialla. Certo, deve recuperare 2'22'' al danese - e alla Jumbo Visma - e sarà una missione davvero molto dura, ma lo sloveno ha promesso battaglia fino a Parigi e battaglia sarà. Oggi ha già piazzato due fiammate, in attesa del vero scontro sui Pirenei.

Pogacar scatenato! Due attacchi sull'Alpe d'Huez, ma Vingegaard c'è

Bocciati

Romain Bardet

Per un francese, la tappa del 14 luglio, è sempre stata la giornata più importante dell'anno. E Romain Bardet aveva messo nel mirino questa frazione. Sull'Alpe d'Huez avrebbe potuto sfoggiare la sua condizione, che ci sembrava super in questi giorni, tanto da essersi issato al 2° posto della generale. E, invece, perde 19'': nulla di irrimediabile, ma fa già due passi indietro in classifica generale. Per il podio serve continuità e Bardet non l'ha mai avuta in carriera.

L'arrivo dei big: Pogacar fa la volata, Vingegaard risponde

Nairo Quintana

Un altro che sembrava pedalare molto bene negli ultimi giorni era Nairo Quintana. Nella tappa di Galibier e Col du Granon, è stato sconfitto solo da un Vingegaard d'annata. Ma, nella frazione dell'Alpe d'Huez, paga lo sforzo del giorno prima evidentemente. Quintana perde 1'21'' dai migliori e sembra abbia detto già addio ai sogni di podio.

Simon Geschke

Questa era una tappa per lui. Doveva entrare nella fuga e fare più punti possibili nella corsa alla maglia a pois (ce n'erano 60 di punti a disposizione). Simon Geschke, invece, ha aspettato troppo per provare un attacco là davanti. Forse non aveva le gambe, ma quando si è lanciato nella mischia, i giochi erano ormai fatti. Non perde la maglia a pois per un soffio, ma rischia seriamente di lasciarla a qualcun altro nei prossimi giorni.

Bravo Ciccone: passa lui per primo sul Col de la Croix de Fer

La UAE sfila davanti a tutti: è festa per il trionfo di Pogacar

