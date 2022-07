Alpe d'Huez, Trek Segafredo che era riuscito a riprendere la fuga, Ganna a Wright, che hanno comunque fatto un ottimo numero. Al netto degli errori in gruppo, con squadre che non hanno lavorato o che si svegliate troppo tardi... Dopo l' senza record di scalata per Vingegaard e Pogacar , ecco una tappa interlocutoria in attesa della frazione di Mende che regalerà ancora salite e occasioni per il duello tra danese e sloveno. A proposito di danesi, arriva anche il successo di Mads Pedersen che centra la sua prima vittoria in carriera al Tour grazie alla volata imperiale in quel di Saint Étienne. Perfetta l'azione del corridore dellache era riuscito a riprendere la fuga, fatta partire da Ganna , e poi a demolirla a 12,4 km dalla fine. Comunque applausi per l'intera fuga di giornata, da, che hanno comunque fatto un ottimo numero. Al netto degli errori in gruppo, con squadre che non hanno lavorato o che si svegliate troppo tardi...

Promossi

Mads Pedersen

Mads Pedersen, campione del mondo nel 2019, non aveva ancora vinto una tappa nei Grandi Giri. Già questa era un'anomalia anche se più volte si è speso in un lavoro di gregariato per i suoi capitani. In questo Tour ha avuto carta bianca e, dopo un buon avvio, a casa sua in Danimarca, era però un po' scomparso. Questa era una tappa per lui e si è fiondato in fuga, anzi è stato il primo a partire al km 0. Non era riuscito a scappare ma, successivamente, ha avuto la forza di riportarsi su Ganna e gli altri, gestendosi al meglio durante la giornata. Ha fatto fuori Küng e Ganna ai -12,4 km e ha poi battuto quel che rimaneva della fuga in volata. Chapeau!

La prima di Pedersen! Sprint regale, rivivi l'arrivo

Pedersen attacca sull'ultima salita, Ganna cede: il momento decisivo

Fred Wright

Seconda fuga in questo Tour per Fred Wright. Quando l'avevamo visto lo scorso anno, sempre alla Grande Boucle, ci eravamo chiesti: ma chi è questo? Il britannico ha però dimostrato di essere un ottimo corridore, inserito nel contesto della Bahrain Victorious, e di amare queste frazioni mosse. Bravo a riportarsi sui fuggitivi, altrettanto bravo a non perdere di vista Mads Pedersen che aveva provato un assalto alla vittoria già prima del -10. Poi allo sprint è venuta fuori il maggior spunto veloce del danese, ma grande prestazione per Wright che è ancora giovanissimo (23 anni).

Filippo Ganna

Davvero un peccato per Filippo Ganna che è stato il vero animatore della fuga. È stato lui a portarla via con un'azione ai -162 km dal traguardo, imponendo un'andatura folle sulla Côte de Brié. Forse si è speso un po' troppo durante la giornata, con l'intendo di tenere il gruppo a distanza di sicurezza. Lui però ha fatto un grande lavoro, dimostrando di poter essere un fenomeno anche sulle strade del Tour. Ci riproverà? Difficile che abbia ancora altre occasioni prima della crono di Rocamadour, ma ci ha impressionato con la sua azione.

Ganna, che menata! Spezza il gruppo e si prende il GPM

Bocciati

Peter Sagan

Era una tappa disegnata apposta per lui. Ha cercato anche di inserirsi nella fuga, ma si è staccato malamente subito dopo. Ogni volta che la strada saliva leggermente, lui perdeva le ruote. Non il Peter Sagan che avevamo visto, molto bene, in avvio di Tour.

Alexander Kristoff

Tour fin qui anonimo per il vichingo norvegese. Ci si aspettava grandi cose da uno che ha anche indossato la maglia gialla in carriera, ma Alexander Kristoff non si è mai visto in queste prime due settimane. Anche in queste tappe mosse che avrebbero potuto esaltarlo.

Scodata in discesa! Il corridore della BikeExchange si salva con un miracolo

Le squadre di Matthews e Philipsen

Ognuno ha giocato al risparmio. Con Jakobsen stanco, la Quick Step non ha lavorato. Con Caleb Ewan caduto, la Lotto Soudal non ha lavorato. E poi c'era la Jumbo Visma per van Aert, ma oggi il belga non voleva esagerare. Le squadre dei velocisti però fanno sempre lo stesso errore. Non collaborare tra di loro e si accorgono, troppo tardi, quando è il momento da sgasare. L'Alpecin Deceuninck di Philipsen quando è arrivato il momento clou si è defilata. La BikeExchange Jayco di Matthews ha cominciato a lavorare in testa al gruppo quando ormai era fatta. Occasione persa.

Matthews: "Abbiamo mancato la fuga, oggi non avevo grandi gambe"

La UAE sfila davanti a tutti: è festa per il trionfo di Pogacar

